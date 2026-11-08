Bayern : Harry Kane évoque son changement de dimension depuis le Ballon d’Or

Courroné Ballon d’Or devant Kylian Mbappé au terme d’une lutte acharnée, Harry Kane a indéniablement basculé dans une autre dimension sous les couleurs du Bayern Munich. Libéré du poids des années sans titre et enfin installé au sommet du football mondial, le capitaine anglais s’est livré en toute sincérité au micro de Téléfoot. Entre le soulagement d’avoir décroché la plus haute distinction individuelle et son épanouissement parfait en Bavière, matérialisé par sa récente prolongation de contrat, l’artificier bavard a joué la carte de la transparence au moment d’évoquer sa transformation.

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« Je suis très heureux de prolonger mon contrat, comme vous le voyez je suis très épanoui dans ce club, ça se ressent dans ma façon de jouer et de marquer. C’est vraiment un privilège de se sentir désiré et je compte bien m’affirmer dans la durée ici. Mon Ballon d’Or ? Je n’y croyais pas trop, mais plus ma carrière a avancé, plus je m’y suis intéressé, le remporter ça dépasse l’entendement. Je pensais juste être un bon joueur et depuis mon arrivée à Munich j’ai passé un cap, j’espère donner le meilleur de moi-même. Quand je suis monté sur scène, j’ai ressenti un ouf de soulagement. Mon rythme cardiaque était trop haut », a confié l’ancien joueur des Spurs.