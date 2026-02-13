Le Bayern Munich blinde Dayot Upamecano

C’est la fin d’un long, très long dossier du côté du Bayern Munich et qui aura connu de nombreux rebondissements. En fin de contrat cet été avec le club allemand, Dayot Upamecano était dans le viseur des plus grands clubs européens avec notamment le Real Madrid. Alors que le Bayern Munich cherchait à le convaincre de prolonger, aucun accord ne semblait avoir été trouvé pendant un long moment.

Finalement, le joueur qui avait ouvert la porte à une prolongation, a bien réussi à se mettre d’accord avec sa direction. Et ce vendredi, le club a officialisé sa signature jusqu’en 2030. «Le Bayern Munich et Dayot Upamecano , 27 ans, ont prolongé son contrat jusqu’au 30 juin 2030, assurant ainsi l’engagement à long terme d’un pilier du Bayern et de l’équipe de France. Le défenseur central évolue au Bayern Munich depuis la saison 2021/22 et a remporté trois fois le championnat d’Allemagne ainsi que la Supercoupe d’Allemagne avec le club bavarois», explique le communiqué du club allemand.