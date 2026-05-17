OM - Rennes : les compositions officielles

Une finale pour la coupe d’Europe ? L’Olympique de Marseille reçoit sur sa pelouse Rennes ce dimanche à 21h, dans le cadre de la 34ème journée. Himad Abdelli et Pierre-Emerick Aubameyang font leur retour dans le groupe marseillais. L’OM s’organise en 4-2-3-1 avec Rulli dans les buts. La défense est composée de Weah, Balerdi, Medina et Emerson. Højbjerg est associé à Nnadi au milieu de terrain. L’attaque est animée par Greenwood, Gouiri, Paixão et Aubameyang, placé en pointe.

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Les Rennais vont évoluer en 4-3-3 avec le jeune gardien Mathys Silistrie, qui remplace Brice Samba aux cages. Nagida, Aït Boudlal, Rouault et Merlin sont en défense. L’entrejeu rennais est composé de Szymanski, Rongier et Camara. Blas, Lepaul et Al-Tamari sont associés en attaque.

Les compositions :

Olympique de Marseille :

Rennes :