Chelsea : c’est déjà la catastrophe pour Liam Delap

Chelsea veut du sang neuf. C’était déjà le cas lors des mercatos précédents, durant lesquels les pensionnaires de Stamford Bridge ont aligné les euros pour trouver la perle rare en attaque. Sans succès. L’été dernier, les dirigeants londoniens ont de nouveau sorti le chéquier pour renforcer ce secteur de jeu ô combien important. Le 4 juin, ils ont ainsi levé la clause de 35 M€ pour s’attacher les services de Liam Delap, le buteur d’Ipswich Town aux 13 réalisations en 46 apparitions toutes compétitions confondues (3 assists). « Chelsea est ravi d’annoncer le transfert de Liam Delap d’Ipswich Town, l’attaquant signant un contrat jusqu’en 2031. International anglais des moins de 21 ans, Delap a marqué 12 fois en Premier League au cours de la campagne 2024/25 et a été présélectionné pour le prix du jeune joueur de l’année», pouvait-on lire sur le communiqué de presse.

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Une disette qui dure

Les Blues étaient ravis d’accueillir une recrue prometteuse pour laquelle ils ont dû jouer des coudes. Newcastle était sur les rangs. Mais c’est surtout Manchester United qui était prêt à formuler une offre conséquente pour le natif de Winchester. Toutefois, Chelsea a eu sa préférence. Pourtant, ce n’était pas le premier choix de la direction, qui ciblait Hugo Ekitike, Viktor Gyökeres ou encore Benjamin Sesko. Mais Delap avait l’envie de relever ce challenge de taille. « Je voulais venir ici pour gagner des trophées. Quand j’ai parlé au club, tout le monde voulait revenir au sommet, et ils ont la qualité et les joueurs pour y parvenir. L’envie et le désir de continuer à accumuler les trophées, de ramener le club là où il mérite d’être, c’est l’objectif principal », avait-il expliqué lors de sa première interview donnée au site officiel de Chelsea. Mais son aventure dans la capitale anglaise vire tout doucement au cauchemar.

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Après seulement 3 apparitions en Premier League, il est sorti sur blessure après 15 minutes de jeu face à Fulham le 30 août dernier. Résultat : le joueur touché à l’ischio a passé 59 jours à l’infirmerie et a manqué 10 rencontres avec sa nouvelle équipe. De retour sur les terrains à la fin du mois d’octobre, il a pu enchaîner 8 matches et même marquer son premier but avec les Blues. C’était le 25 novembre face au FC Barcelone en phase de championnat de l’UEFA Champions League (3-0). On le pensait enfin lancé. Mais il a de nouveau rejoint l’infirmerie au début du mois de décembre pour une durée de 20 jours. Une blessure à l’épaule lui a fait rater 4 matches toutes compétitions confondues. Après une première partie de saison difficile, Delap voulait repartir plus fort. Plus trop embêté par sa santé, puisqu’il n’a manqué qu’un match en janvier dernier car il était malade, il a pu gonfler légèrement plus ses statistiques avec 1 but face à Fulham le 7 janvier.

Un départ est déjà à l’étude

Il a aussi délivré 4 assists. Une face à Brentford le 17 janvier. Puis, il en a donné 3 lors du match de FA Cup face à Hull City le 13 février. Il totalise donc actuellement 4 passes décisives et 2 buts en 33 apparitions toutes compétitions cette saison, dont seulement 13 dans la peau d’un titulaire. Un maigre bilan pour l’Anglais, qui n’a plus marqué depuis 3 mois. Sous les ordres d’Enzo Maresca, il n’avait pas vraiment convaincu. Le coach l’avait même cartonné après son expulsion face à Wolverhampton à la fin du mois d’octobre. «Après le premier jaune, je lui ai dit quatre ou cinq fois de rester calme. Mais Liam est un joueur qui, quand il est sur le terrain, joue pour lui-même et a du mal à écouter autour de lui.» Son successeur, Liam Rosenior, ne semble pas totalement fan non plus. Avec la direction des Blues, ils ont déjà convenu que le recrutement d’un attaquant cet été est une nécessité assure le Daily Mail ce jeudi.

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Ce qui ne fait pas les affaires de Delap, qui aura aussi Emmanuel Emegha dans les pattes l’an prochain. Le Néerlandais a été recruté il y a quelques mois et arrivera cet été à Londres. Le message n’est donc pas très bon pour le joueur recruté il n’y a même pas un an. Mais le DM précise que le club londonien veut mettre la main sur un avant-centre qui marque davantage de buts. Le profil de Joaquin Panichelli leur avait d’ailleurs tapé dans l’œil. Mais l’Argentin de Strasbourg, un club de la famille BlueCo, s’est blessé et sera indisponible des mois. D’autres profils sont étudiés. Sous contrat jusqu’en 2031, Liam Delap suit tout cela. Il ne compte pas faire banquette une année de plus et veut jouer. Newcastle, qui le voulait déjà l’été dernier, et Everton sont déjà à l’affût pour le joueur de 23 ans, qui est également dragué par la sélection irlandaise. Son père, Rory, avait défendu les couleurs du pays. Pour le moment, Delap, qui a joué avec les sélections jeunes anglaises et les Espoirs, n’a pas tranché. Il aura des choix importants pour son avenir à faire dans les prochaines semaines.