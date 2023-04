PSG : Christophe Galtier répond à Laurent Blanc sur la gestion des fins de saison

La suite après cette publicité

Après la victoire de l’Olympique Lyonnais sur la pelouse du Paris Saint-Germain (0-1), l’entraîneur rhodanien Laurent Blanc, qui a connu le banc du club de la capitale, avait évoqué ce qui était selon lui, le problème principal du PSG : «je connais un peu les lieux, le club. Le problème de Paris c’est que quand l’objectif numéro un n’est plus accessible (la Ligue des Champions, ndlr), on dirait que la saison n’existe plus.» En effet, éliminé en 8e de finale de la C1 face au Bayern, Paris n’a plus que le championnat à aller chercher dans cette fin de saison. Un constat que ne partage pas Christophe Galtier, estimant que son contexte est différent de celui qu’avait connu le Président durant son passage entre 2013 et 2016

«Les époques et les contextes ne sont pas les mêmes, j’ai lu ce qu’a dit Laurent Blanc après le match, il y a peut être eu une forme de relâchement avec Laurent mais il avait beaucoup de points d’avance, ce qui n’est pas le cas pour nous aujourd’hui. On a la pression de la concurrence. On a pris un coup derrière la tête après cette élimination en 8e de finale mais on peut pas se relâcher, on n’a pas 17 points d’avance, après ces deux défaites consécutives, il faut une grande réaction dans les matches qui arrivent», a déclaré le technicien parisien en conférence de presse avant de se déplacer à Nice samedi soir (21h) pour le compte de la 30e journée de Ligue 1.

