Liga : Bilbao accroché par Eibar, Valladolid et le Celta se neutralisent

La 29e journée de Liga offrait un match intéressant avec d'un côté l'Athletic Bilbao (10e) qui pouvait se relancer dans la course à l'Europe et Eibar (16e) qui pouvait s'éloigner de la zone rouge. Tout a bien débuté pour les Basques avec le but précoce de Raul Garcia (1-0, 8e) mais Kike égalisait dans la foulée (1-1, 19e). Rythmée, la rencontre s'emballait dans les derniers instants.

Eibar reprenait l'avantage grâce à un penalty de Fabian Orellana (2-1, 78e) mais Asier Villalibre lui répondait immédiatement (2-2, 81e). Finalement, les deux équipes se quittent dos à dos. Situation identique entre le Real Valladolid et le Celta de Vigo qui se quittent sur un match nul et vierge.