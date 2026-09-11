Ligue 1 : le groupe de Rennes pour défier l’OM

Ce soir à 20h45, le Stade Rennais va accueillir l’Olympique de Marseille au Roazhon Park dans le cadre de l’ouverture de la 4e journée de Ligue 1. Il y a un an, c’est là-bas que Jonathan Rowe et Adrien Rabiot s’étaient battus après la défaite face aux Bretons. Cette année, le SRFC espère de nouveau l’emporter face à une formation qui a vécu un mercato d’été très difficile.

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Le groupe retenu par Franck Haise pour la réception de l'Olympique de Marseille 📋#SRFCOM pic.twitter.com/J4FhMr4pX6 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) September 11, 2026

Pour y parvenir, Franck Haise a convoqué un groupe de 21 joueurs. Esteban Lepaul ou encore les anciens de l’OM, Valentin Rongier, Quentin Merlin et Brice Samba font partie de la sélection rennaise. En revanche, Cissé manque notamment à l’appel.