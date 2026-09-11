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Ligue 1

Ligue 1 : le groupe de Rennes pour défier l’OM

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Franck Haise sur le banc de l'OGC Nice @Maxppp
Rennes Marseille

Ce soir à 20h45, le Stade Rennais va accueillir l’Olympique de Marseille au Roazhon Park dans le cadre de l’ouverture de la 4e journée de Ligue 1. Il y a un an, c’est là-bas que Jonathan Rowe et Adrien Rabiot s’étaient battus après la défaite face aux Bretons. Cette année, le SRFC espère de nouveau l’emporter face à une formation qui a vécu un mercato d’été très difficile.

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Pour y parvenir, Franck Haise a convoqué un groupe de 21 joueurs. Esteban Lepaul ou encore les anciens de l’OM, Valentin Rongier, Quentin Merlin et Brice Samba font partie de la sélection rennaise. En revanche, Cissé manque notamment à l’appel.

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