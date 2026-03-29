EdF : Warren Zaïre-Emery franchit un cap historique

Alors que les Bleus se préparent à affronter la Colombie en amical ce dimanche (21h00), Didier Deschamps s’offre l’occasion de tester ses jeunes talents. Par ailleurs, l’Equipe de France va aborder cette rencontre avec une jeunesse dorée. Parmi elle, on retrouve Warren Zaire-Emery. Titulaire face aux coéquipiers de James Rodriguez, à seulement 20 ans et 21 jours, celui-ci est en train de franchir un cap historique.

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En effet, le joueur du PSG fête aujourd’hui sa 10ᵉ sélection avec les Bleus, et devient le quatrième plus jeune tricolore à disputer autant de match sous cette tunique à cet âge. Kylian Mbappé (18 ans et 10 mois), George Lech (19 ans et 10 mois) et Kingsley Coman (20 ans et 20 jours) sont juste devant lui sur le podium. Est-il prêt à assumer ses responsabilités sur la scène internationale ? Réponse face à la Colombie.