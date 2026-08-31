Manchester United : Aston Villa passe à l’action pour Amad Diallo

Alors que Manchester United prépare la fin de son mercato, Amad Diallo se retrouve au centre des discussions. Selon The Sun, Aston Villa aurait transmis une offre concrète pour l’ailier ivoirien de 24 ans. Le montant de la proposition n’a pas filtré et les Red Devils n’auraient pas encore communiqué leur réponse, mais cette approche pourrait pousser le joueur à s’interroger sur son avenir à Old Trafford.

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La situation de Diallo s’explique notamment par une concurrence renforcée sur le côté droit depuis l’arrivée de Bryan Mbeumo. Malgré un temps de jeu important la saison passée, l’Ivoirien pourrait voir son rôle se réduire, alors que Villa cherche également à renforcer son secteur offensif après les nombreux départs. De son côté, Manchester United n’est pas dans l’obligation de vendre, puisque Diallo est lié au club jusqu’en 2030. Un départ paraît donc loin d’être acté à ce stade.