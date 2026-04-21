Ruud Gullit estime que le PSG a le meilleur milieu de terrain de l’histoire !

Présent à Madrid lors des Laureus World Sports Awards, Ruud Gullit n’a pas caché son admiration pour le Paris Saint-Germain de Luis Enrique. L’ancien Ballon d’Or 1987 a notamment été impressionné par la prestation du club parisien lors du 8e de finale de Ligue des Champions face à Chelsea (5-2, 0-3), un match qui l’a marqué par son intensité et la maîtrise collective affichée par les Parisiens.

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Interrogé sur le niveau du milieu de terrain du PSG, l’ex-international néerlandais a particulièrement élogieux : « je pense qu’ils ont les meilleurs milieux. Si vous voulez remporter des batailles et des matchs, il vous faut de bons milieux et je trouve qu’ils ont les meilleurs de l’histoire », a-t-il déclaré. Gullit a également souligné le rôle de joueurs comme Vitinha, qu’il juge en pleine évolution, et salué l’état d’esprit collectif d’une équipe capable, selon lui, de concilier talent et gros volume de travail.