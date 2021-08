Le PSG travaille d'arrache-pied pour boucler l'arrivée de Lionel Messi

Les centaines de supporters parisiens présents au Bourget ou devant le Parc des Princes lundi sont repartis déçus, mais pas abattus, loin de là. Ils espéraient assister à l'arrivée de Lionel Messi en France, pour ses premiers pas dans une nouvelle aventure si inattendue. Ils retenteront sûrement leur chance aujourd'hui ou dans les prochains jours. Car l'effervescence prend aussi place dans les bureaux du Paris Saint-Germain à Boulogne-Billancourt.

La suite après cette publicité

Comme le raconte L'Équipe, les réunions se multiplient à La Factory, nom donné au siège parisien, qui abrite également les locaux de beIn Sports. Le PSG croit à une arrivée du joueur dans les prochaines heures, au maximum d'ici mercredi soir, tant il ne reste plus que des détails à régler quant au contrat du joueur et des fameux droits à l'image. Si les informations contraires se sont enchaînées toute la journée de lundi sur les réseaux sociaux (accord définitif ou non, décollage, atterrissage, présentation et bien d'autres), l'optimisme reste de mise.

Officialisation ce mardi ?

En France, en Espagne mais aussi en Argentine, la tendance d'une arrivée imminente à Paris domine largement. La journaliste argentine Veronica Brunati, très réputée, a même assuré il y a quelques minutes que Lionel Messi allait signer son contrat avec le club de la capitale et qu'il serait annoncé à 10h par le Paris Saint-Germain.

Lionel #Messi firmará hoy como jugador de #PSG . El club prevee anunciarlo a partir de las 10 am.

Lionel #Messi will sign today as a PSG player. The club intends to announce it from 10 am. — Veronica Brunati 💚 (@verobrunati) August 10, 2021

Encore un coup dans l'eau ? La possibilité de voir ce mardi devenir le jour J pour Messi à Paris est réelle. En tout cas, les salariés du PSG sont sur le pont pour préparer l'arrivée de La Pulga, et doivent trancher sur l'endroit de la présentation, la mise en place de la communication officielle ou encore les questions d'intendance pour bien accueillir le joueur argentin. Reste désormais à savoir quel jour il arrivera !