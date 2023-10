Manchester United va vendre Jadon Sancho à prix d’or, le gardien Giroud met le feu à l’Italie

Manchester United a trouvé une porte de sortie à Sancho

L’équipe d’Erik ten Hag, en pleine crise, s’est offert un bol d’air hier contre Brentford. Le coach néerlandais peut surtout remercier Scott McTominay que l’on peut voir à la Une du Mirror et du Sun en train de célébrer un but, ou plutôt un doublé sorti de nul part. Menés 1-0, les Red Devils s’apprêtaient déjà à préparer leur meilleur langue de bois pour parler de la défaite, c’était sans compter sur le milieu écossais qui a trouvé le chemin des filets à la 93ème minute puis à la 97ème. Les tabloïds britanniques ont envoyé un message à Erik ten Hag, «n’oublie pas le jour où il t’a sauvé», écrit le Mirror par exemple. Bon par contre le manager mancunien n’a toujours pas abandonné l’idée de vendre Jadon Sancho. Ça tombe bien, un club est intéressé d’après The Sun. La Juventus va tenter de recruter l’ailier anglais en prêt en janvier avant de rendre ce transfert permanent l’été prochain contre un peu plus de 60 millions d’euros. En attendant, la Juve espère que Manchester United acceptera de payer la moitié de son salaire pendant la période du prêt.

Giroud découvre un poste inédit

En Italie, match complètement dingue entre le Genoa et l’AC Milan. Comme on peut le voir sur la première page de La Gazzetta Dello Sport, Olivier Giroud n’a pas le traditionnel maillot rouge et noir, mais la tenue de gardien. En fait, Mike Maignan s’est fait exclure pour un geste dangereux mais totalement involontaire sur une sortie devant Caleb Ekuban en fin de match, plus de remplacement possible pour Stefano Pioli, les 1m93 de Giroud feront l’affaire. Et en effet, l’attaquant français a bien gardé les cages pendant un peu plus de 5 minutes. Il a même réussi une bonne sortie du poing peu académique mais efficace. Cet arrêt, «c’était aussi bien qu’un but» peut-on lire sur la Une du journal au papier rose. «Gololivier» s’amuse à titrer de son côté le Corriere dello sport. Un grand moment pour le tricolore qui assume de dire que c’est l’un des moments inoubliables de sa carrière. «Je n’ai jamais vécu un moment comme celui-ci, je suis très fier pour l’équipe. J’ai eu de la chance sur la barre transversale mais ensuite j’ai fait un superbe arrêt, l’émotion est presque comme celle d’un but», confie-t-il après le match aux journalistes sur place. Quand on pense à Olive et Tom, on peut se dire que Giroud remplit les deux rôles des protagonistes de la série…

Jude Bellingham mène la danse en Liga

Jude Bellingham est proclamé roi de la Liga par le journal AS. «L’Anglais à désarmer la faible équipe d’Osasuna avec son doublé» peut-on lire dans les pages intérieures du journal. Le milieu de terrain conforte sa place de Pichichi avec désormais 8 buts en championnat. «On a eu le droit au Jude Bellingham habituel, un Jude inarrêtable» écrit de son côté Marca qui estime qu’à ce rythme là il peut devenir le numéro 10 le plus décisif de l’histoire. Le média se satisfait aussi du retour en forme de Vinicius Jr, auteur d’un but et d’une passe décisive. Le FC Barcelone va absolument devoir gagner ce soir contre Grenade pour reprendre la première place du classement glané par le Real comme le rappelle Sport dans son édition du jour.