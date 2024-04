Liverpool va payer un prix exorbitant pour son prochain entraîneur

Après un nombre incalculable de différents profils suggérés, Liverpool semble tenir un nouveau candidat pour remplacer Jürgen Klopp sur le banc à la fin de la saison. En effet, l’entraîneur allemand a annoncé quitter le club d’Anfield Road après neuf ans de bons et loyaux services chez les Reds. Et suite à de nombreux échecs dans la recherche de candidats et de multiples rumeurs avortées, un nouveau nom semble marquer beaucoup de points au sein de la direction. Selon les informations relayées par The Telegraph mardi soir, l’entraîneur néerlandais, Arne Slot, est devenu un candidat sérieux pour devenir le successeur de Klopp alors que Liverpool intensifie sa recherche d’un nouveau manager. Le tacticien de 45 ans est l’un des entraîneurs les plus progressistes du football européen et a guidé son équipe de Feyenoord vers la victoire en Coupe des Pays-Bas récemment. C’est le deuxième trophée que Slot remporte à la tête du club de Rotterdam, après en avoir été sacré champion douze mois plus tôt.

La suite après cette publicité

Arne Slot, qui a été sur les tablettes de Tottenham et de Chelsea l’été dernier, est un entraîneur très ambitieux qui a toujours voulu se tester sur la plus grande scène européenne. Sa progression aux Pays-Bas, où sa carrière d’entraîneur a débuté avec l’AZ Alkmaar, n’est pas passée inaperçue dans les autres pays. Néanmoins, les négociations avec Liverpool s’annoncent compliquées pour plusieurs raisons. Des sources affirment que le club néerlandais de Feyenoord serait de plus en plus frustré par le fait que l’agent d’Arne Slot, Rafaela Pimenta, le propose constamment à d’autres clubs étrangers. Le manager aurait un pouvoir important sur les transferts à Feyenoord et le club a été prêt à céder à toutes ses exigences. Même s’il y a un certain ras-de-bol dans la direction en raison de ces incessantes rumeurs autour de son technicien, Feyenoord n’est pas prêt à vouloir se débarrasser du grand instigateur de leurs succès récents.

À lire

Sporting CP : volte-face pour Ruben Amorim

Les Reds à la caisse !

Xabi Alonso, Roberto De Zerbi, Julian Nagelsmann et possiblement Ruben Amorim, les pistes de Liverpool pour remplacer Jürgen Klopp en vue de la saison prochaine sont en train de s’épuiser petit à petit. Si la direction de Liverpool venait s’activer dans les coulisses pour verrouiller l’arrivée d’Arne Slot sur le banc, alors il faudra y mettre le bon prix. En effet, d’après les indiscrétions du Daily Mail, Liverpool devra faire face à une facture de 8,59 millions de livres sterling (soit 10 millions d’euros) pour faire affaire avec Feyenoord. Les dirigeants anglais devront intensifier leurs efforts pour recruter le manager Arne Slot, sous contrat jusqu’au 30 juin 2026, puisque la concurrence s’annonce rude sur la scène européenne cet été pour les entraîneurs. Le FC Barcelone, le Bayern Munich et l’AC Milan seront tous à la recherche de nouveaux managers cet été et Arne Slot pourrait revenir dans les réflexions étrangères, mais il est aujourd’hui en pole position à Liverpool d’après la presse anglaise.

La suite après cette publicité

Selon les informations du Daily Mail, Arne Slot serait susceptible d’amener son bras droit Sipke Hulshoff dans son prochain club, Liverpool ayant besoin d’une reconstruction massive de son staff des entraîneurs après qu’un certain nombre de membres de l’équipe de confiance de Jürgen Klopp a annoncé suivre les pas de l’entraîneur allemande, en quittant leurs fonctions à la fin de saison. Pour le moment, aucune discussion formelle ou directe n’a encore eu lieu entre Liverpool et Arne Slot, ni Feyenoord, et le club néerlandais n’a été informé qu’en début de semaine de l’intérêt croissant pour son manager. En tout cas, le profil fait sens sur plusieurs points puisque Arne Slot est réputé pour promouvoir un jeu offensif en développant efficacement les jeunes joueurs. L’homme parfait pour une transition adéquate ? C’est ce que pensent les têtes pensantes des Reds.