Menu Rechercher
Commenter
Eredivisie

Hans Hateboer va retourner en Eredivisie

Par Chemssdine Belgacem
hateboer @Maxppp

Deux semaines après la fermeture du marché des transferts, Groningue va s’offrir un renfort de choix en rapatriant Hans Hateboer pour une saison, sous réserve de sa visite médicale, comme le rapporte De Telegraaf.

La suite après cette publicité

Libre de tout contrat après la fin de son bail à Rennes qui l’avait prêté à l’OL la saison dernière, l’international néerlandais de 32 ans revient dans son club formateur neuf ans après son départ pour l’Atalanta Bergame. Passé tout près de s’engager avec Ascoli fin août avant que l’opération ne capote, le défenseur droit retourne donc dans son pays natal.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eredivisie
Groningen
Hans Hateboer

En savoir plus sur

Eredivisie Eredivisie
Groningen Logo Groningen
Hans Hateboer Hans Hateboer
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier