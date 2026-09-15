Hans Hateboer va retourner en Eredivisie

Deux semaines après la fermeture du marché des transferts, Groningue va s’offrir un renfort de choix en rapatriant Hans Hateboer pour une saison, sous réserve de sa visite médicale, comme le rapporte De Telegraaf.

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Libre de tout contrat après la fin de son bail à Rennes qui l’avait prêté à l’OL la saison dernière, l’international néerlandais de 32 ans revient dans son club formateur neuf ans après son départ pour l’Atalanta Bergame. Passé tout près de s’engager avec Ascoli fin août avant que l’opération ne capote, le défenseur droit retourne donc dans son pays natal.