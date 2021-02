Ligue 1 : l'OM évite le pire contre le FC Nantes

Vainqueur de Nice en milieu de semaine (3-2), l'Olympique de Marseille a retrouvé le chemin de la victoire et a pu remonter à la sixième place de Ligue 1. Autant dire que les Phocéens entendaient profiter d'un déplacement sur la pelouse du FC Nantes pour enchaîner. Les joueurs de Nasser Larguet affichaient pourtant un visage très décevant en première période à l'image de leur adversaire. Cependant, il ne fallait pas longtemps pour que les Canaris prennent l'avantage en seconde période.

Suite à une grosse erreur de Steve Mandanda suite à une passe en retrait d'Álvaro González, Ludovic Blas ouvrait le score (50e). Un but qui avait au moins le don de réveiller l'OM avec une opportunité de Valère Germain (52e) ainsi que des tentatives de Saîf-Eddine Khaoui (62e) et Duje Ćaleta-Car (64e). À force de pousser, Marseille parvenait à égaliser grâce à Dimitri Payet (69e). Le numéro dix marseillais tentait dix minutes plus tard un superbe lob bien claqué en corner par Lafont (79e). Dans le temps additionnel, l'OM achevait la rencontre à dix avec l'expulsion de Sakai (90+4). Avec ce huitième nul de la saison, l'OM recollait provisoirement au Stade Rennais au classement. Le FC Nantes sortait provisoirement de la zone de flottaison.

Le classement de la Ligue 1