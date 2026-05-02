OL : Paulo Fonseca a encore le match de Rennes en travers

L’OL retrouve le Stade Rennais demain en clôture de la 32e journée de Ligue 1 (20h45). Ce match entre le 3e et le 5e (un point d’écart) sera déterminant pour le classement en fin de saison et l’attribution des places européennes. Les Gones ont en plus de cela une petite revanche à prendre sur le match aller (défaite 3-1) où l’expulsion de Tyler Morton avait tout changé au Roazhon Park.

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«Le football n’est pas un sport de revanche, assure Paulo Fonseca en conférence de presse. Rennes est une équipe différente, avec un entraîneur que j’aime beaucoup. Pour moi, c’est l’un des meilleurs entraîneurs français. Ce sera un match différent. Nous avons ressenti de l’injustice sur plusieurs matchs, pas seulement celui de Rennes. Mais c’est vrai que ce qui s’était passé lors de ce match était injuste.»