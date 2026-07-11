La Coupe du Monde 2026 a déjà des conséquences énormes pour la MLS

La Coupe du Monde 2026 entre dans sa dernière ligne droite et l’Amérique du Nord s’apprête à vivre une semaine décisive. Alors que le tournoi organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique approche de son dénouement, les affiches les plus attendues commencent à se dessiner. La France et l’Espagne ont déjà validé leur billet pour les demi-finales après des parcours solides, tandis que les deux rencontres des quarts de finale restantes doivent encore livrer leur verdict ce soir pour compléter le dernier carré. La pression monte, les projecteurs du monde entier sont désormais braqués sur les pelouses nord-américaines et chaque match rappelle l’importance historique de cette édition pour le développement du football sur le continent. Mais derrière la compétition sportive, un autre phénomène est déjà visible depuis plusieurs mois. La Coupe du Monde 2026 agit comme un accélérateur considérable pour la MLS, qui profite de cette exposition exceptionnelle pour changer d’image, attirer de nouveaux investisseurs et renforcer sa position dans l’écosystème sportif américain. L’événement n’est plus seulement une échéance future pour la ligue, il est devenu un moteur de transformation qui influence déjà les stratégies sportives, commerciales et économiques de la MLS. La FIFA et l’OMC ont estimé que la Coupe du Monde 2026 a généré 17,2 milliards de dollars de PIB aux États-Unis et contribué à la création d’environ 185 000 emplois en équivalent temps plein sur le territoire américain.

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En parallèle de l’effervescence autour du Mondial, le mercato continue d’animer les clubs de MLS aux quatre coins du continent. Après avoir longtemps été perçue comme une destination de fin de carrière pour certaines stars européennes, la ligue américaine cherche désormais à devenir un championnat capable d’attirer des joueurs de premier plan encore compétitifs. L’arrivée d’Antoine Griezmann à Orlando City, où l’international français a déjà effectué ses premiers pas, illustre cette nouvelle ambition. Le championnat américain a également enregistré la venue de Robert Lewandowski, dont l’engagement en MLS confirme l’attractivité grandissante du projet. D’autres grands noms circulent déjà dans les rumeurs de marché, avec des profils comme Casemiro, Mohamed Salah ou Leon Goretzka régulièrement associés à une possible arrivée aux États-Unis. Cette nouvelle dynamique est directement liée au changement de perception provoqué par Lionel Messi depuis son arrivée à l’Inter Miami en 2023. Le septuple Ballon d’Or a démontré que la MLS pouvait devenir une vitrine mondiale capable d’attirer les plus grandes stars du football. Après l’effet Beckham au début des années 2000, puis l’effet Messi ces dernières années, la Coupe du Monde 2026 représente une nouvelle étape majeure. La Coupe du Monde des clubs organisée aux États-Unis durant l’été 2025 a également renforcé cette tendance en exposant davantage le public américain aux plus grands clubs et aux meilleurs joueurs de la planète.

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Un impact à plusieurs étages

Cette progression s’inscrit dans une stratégie construite depuis plusieurs années par les dirigeants de la MLS, qui voient dans la Coupe du Monde 2026 une opportunité unique de transformer durablement la place du football aux États-Unis. Depuis l’attribution du tournoi à l’Amérique du Nord, les investissements se sont multipliés. De nouveaux stades ont été construits, les infrastructures d’entraînement ont été modernisées, les propriétaires de franchises ont renforcé leurs ambitions et la valeur des équipes a fortement augmenté. La MLS compte désormais 30 franchises et s’est implantée dans une grande partie des principaux marchés américains et canadiens. Le commissaire Don Garber refuse toutefois de réduire cette évolution au seul effet Mondial. « Je ne pense pas que l’énergie derrière les investissements dans ce sport ait été uniquement provoquée par la Coupe du Monde. Le Mondial nous offre un moment exceptionnel pour rassembler les supporters et créer une grande opportunité, mais la MLS aurait continué à grandir sans cet événement et continuera à progresser après », expliquait-il récemment. Pour lui, la compétition représente davantage un accélérateur qu’un point de départ. La présence de Messi, les investissements dans les centres de formation, l’amélioration des infrastructures et l’arrivée de nouveaux propriétaires ont déjà posé les bases d’une MLS plus ambitieuse. Le défi consiste désormais à convertir cette exposition mondiale en croissance durable auprès du grand public américain. Le principal enjeu pour la MLS sera désormais de profiter de cette visibilité pour rivaliser davantage avec les grandes ligues américaines historiques comme la NFL, la NHL, la NBA ou la MLB.

Malgré une croissance importante, le championnat reste encore derrière ces compétitions en termes d’audience, de revenus télévisés et de capacité à attirer les meilleurs joueurs internationaux. La Coupe du Monde doit permettre de réduire cet écart en créant un nouveau lien avec les millions de supporters qui découvriront le football pendant le tournoi. « Le succès, c’est que les personnes qui vont regarder la Coupe du Monde avec des audiences records sachent qu’elles disposent d’une grande ligue chez elles », déclarait alors Don Garber. Le dirigeant estime que l’impact ne se mesurera pas uniquement avec les chiffres immédiats de fréquentation ou de revenus, mais avec la capacité des clubs à construire une relation durable avec leur communauté. « Il s’agit d’avoir davantage de respect, davantage d’énergie mondiale et davantage d’opportunités pour chaque acteur de l’écosystème MLS de devenir plus précieux », ajoutait-il. Cette stratégie passe également par une évolution du modèle sportif, et la ligue travaille notamment sur une plus grande flexibilité dans la construction des effectifs afin de pouvoir attirer plus de joueurs de renommée mondiale. Garber reconnaît que le fonctionnement actuel doit évoluer. « Nous devons comprendre qu’il est temps d’avancer, de prendre des risques dans la composition de nos effectifs et de nous assurer que nous pouvons être compétitifs avec le reste du monde. Mais cela doit être fait de manière réfléchie, car dépenser plus ne résout pas automatiquement tous les problèmes », expliquait-il. Avec une affluence moyenne supérieure à 22 000 spectateurs par match, la MLS possède désormais une base populaire solide avant même l’effet attendu du Mondial.

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L’héritage de la Coupe du Monde 2026 pourrait finalement dépasser largement la simple période du tournoi. La MLS espère profiter de cet événement pour transformer l’intérêt ponctuel du public en véritable culture football aux États-Unis. Les chiffres montrent déjà une progression significative avec une hausse des affluences, une augmentation de la visibilité médiatique et une croissance des revenus commerciaux. Les clubs investissent massivement dans le marketing afin de récupérer une partie des nouveaux supporters attirés par le Mondial. Certaines franchises préparent également une nouvelle génération de joueurs américains grâce au développement des académies et des filières de formation. Pour Don Garber, cette construction à long terme reste essentielle. « Nous continuerons à nous concentrer sur le développement des joueurs, l’investissement dans les infrastructures, la croissance de notre base de supporters et le fait de faire de la MLS une ligue de choix pour les joueurs », affirme-t-il. La réforme du calendrier prévue dans les prochaines années doit aussi rapprocher la MLS du fonctionnement européen et faciliter les mouvements sur le marché des transferts. Avec une meilleure connexion au calendrier international, une exposition mondiale renforcée et une nouvelle vague d’investissements, la ligue américaine espère profiter pleinement de l’héritage du Mondial. La Coupe du Monde 2026 ne changera peut-être pas instantanément la hiérarchie du sport américain, mais elle pourrait bien être le moment qui fera passer la MLS dans une nouvelle dimension.