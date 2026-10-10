PFC : l’étonnante comparaison d’Antoine Arnault avec le PSG

Troisième de Ligue 1 après cinq journées, le Paris FC réussit son début de saison et nourrit des ambitions européennes, potentiellement avec deux ans d’avance sur le calendrier initial. De quoi se rapprocher de son voisin, le PSG. Et pour illustrer la différence entre les deux projets parisiens, Antoine Arnault choisi une comparaison cinématographique lors d’un entretien pour ouest-france.

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«Nous ne sommes pas du tout dans le même monde. Le PSG, c’est "Avatar", un blockbuster, de grands acteurs, des effets spéciaux. Tout le monde y va, tout le monde adore. Nous, nous sommes plutôt "Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre", un film français qui, mine de rien, a un certain budget, des ambitions et qui rencontre aussi son public, a-t-il lâché». Une manière de revendiquer une identité différente, qui passe aussi par la question du stade. Pour le moment, le Paris FC entend rester à Jean-Bouin, une enceinte qui convient à Antoine Arnault. Interrogé sur l’éventualité de récupérer le Parc des Princes si le club rival venait à la quitter, il a balayé l’idée : «je ne veux même pas en parler tellement cela me paraît impossible».