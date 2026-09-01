El Chadaille Bitshiabu va filer à Galatasaray !

Formé a PSG, le très grand El Chadaille Bitshiabu (1m96) avait quitté la capitale pour rallier le RB Leipzig, friand de jeunes pépites, en 2023, pour près de 15 M€. En Bundesliga, il n’a pas eu le temps de jeu escompté. Et son départ s’est dessiné ces derniers jours. Un temps annoncé à Lens et à Salzbourg, il va finalement rebondir en Turquie.

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Selon Sky Sports, Bitshiabu va être prêté à Galatasaray, avec option d’achat. Il est en route pour la Turquie afin de passer sa visite médicale. Il rejoint un club qualifié en Ligue des Champions, où il affrontera… le PSG.