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El Chadaille Bitshiabu va filer à Galatasaray !

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
El Chadaille Bitshiabu @Maxppp

Formé a PSG, le très grand El Chadaille Bitshiabu (1m96) avait quitté la capitale pour rallier le RB Leipzig, friand de jeunes pépites, en 2023, pour près de 15 M€. En Bundesliga, il n’a pas eu le temps de jeu escompté. Et son départ s’est dessiné ces derniers jours. Un temps annoncé à Lens et à Salzbourg, il va finalement rebondir en Turquie.

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Selon Sky Sports, Bitshiabu va être prêté à Galatasaray, avec option d’achat. Il est en route pour la Turquie afin de passer sa visite médicale. Il rejoint un club qualifié en Ligue des Champions, où il affrontera… le PSG.

Pub. le - MAJ le
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