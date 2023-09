Le PSG répond cash à Neymar

La suite après cette publicité

Entre Neymar et le PSG, l’histoire d’amour a connu des hauts et des bas. Celle-ci a commencé en 2017, lorsque le club de la capitale a dragué le Brésilien dans le dos du FC Barcelone. Convaincu, l’international auriverde a trahi les Catalans qui n’ont rien pu faire quand les Franciliens ont payé 222 millions d’euros pour lever sa clause libératoire. Six ans plus tard, les relations entre Paris et Ney sont glaciales.

Poussé dehors à l’été 2022, sur les ordres de Kylian Mbappé, le Brésilien a résisté et a montré sur le terrain qu’il pouvait encore apporter. Puis, il a de nouveau été blessé en février dernier face au LOSC. Malgré cela, il a répété lors d’une interview qu’il serait encore un joueur du PSG cette saison. C’était son souhait. D’autant qu’avec le possible départ de KM7, il avait une place de leader à retrouver. Mais finalement, Luis Enrique et Luis Campos lui ont dit qu’il n’entrait plus dans les plans du club.

Neymar a allumé Paris

On a appris que le joueur avait aussi émis le souhait de s’en aller, lassé des attaques incessantes des supporters. Quelques jours plus tard, il a signé à Al-Hilal en Arabie saoudite. Malgré son souhait de retourner au Barça, Neymar a dû se résigner puisque les Culés avaient des problèmes d’argent. Son possible retour ne faisait pas l’unanimité non plus. Ce qui n’est pas le cas à Al-Hilal. Les Saoudiens lui ont offert un salaire XXL et plusieurs avantages pour le chouchouter. Malgré son départ en SPL, Neymar a la dent dure contre le PSG.

Comme Messi récemment, il s’est d’ailleurs lâché lors d’une interview donnée à 0'Globo hier. «J’étais très heureux de l’année qu’il a vécue, mais en même temps très triste, car il a vécu les deux côtés de la médaille, il est allé au paradis avec l’équipe d’Argentine, a tout gagné ces dernières années, et avec Paris il a vécu l’enfer, nous avons vécu l’enfer, lui et moi. On s’énerve, parce qu’on n’est pas là pour rien, on est là pour faire de notre mieux, être champions, essayer d’écrire l’histoire, c’est pour ça qu’on a recommencé à jouer ensemble, on s’est réunis là-bas pour pouvoir écrire l’histoire. Malheureusement, nous n’y sommes pas parvenus.»

Le PSG répond subtilement

Puis, il en a remis une couche. «Messi est parti du PSG d’une manière qui, pour le football, ne le méritait pas. Pour tout ce qu’il est, tout ce qu’il fait, tous ceux qui le connaissent le savent, c’est un gars qui s’entraîne, qui se bat, s’il perd, il se met en colère, et il a été injustement accusé à mon avis. Mais en même temps, j’étais très heureux qu’il ait remporté la Coupe du monde. Comme vous l’avez dit, le football a été juste cette fois, puisqu’avec l’élimination de l’équipe brésilienne, Messi méritait de terminer sa carrière comme ça.»

Après la victoire face à l’OL où Marquinhos s’est emballé pour ce nouveau PSG (voir vidéo), Luis Enrique a été invité à commenter les déclarations de Ney. «Ce sont des expériences personnelles, je ne veux pas entrer là-dedans. Je peux vous parler de mon expérience. Je suis absolument ravi, j’ai l’impression d’être à la tête d’une équipe assez unique, avec un club qui me fait confiance à 100 %.» L’Asturien a donc botté en touche. Mais son club, questionné par L’Equipe, a été plus cash. « Nous ne faisons aucun commentaire, nous avons une certaine élégance. Curieusement, les deux joueurs voulaient rester au PSG.» Un bon petit tacle à destination des deux anciennes stars du club, qui multiplient les sorties assassines ces dernières semaines.