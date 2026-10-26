OL : Moussa Niakhaté est fier malgré la défaite face au PSG

Après la défaite de l’OL face au PSG (2-0) ce lundi, Moussa Niakhaté a reconnu la supériorité parisienne tout en soulignant la combativité de son équipe. Au micro de Ligue 1+, le défenseur lyonnais a insisté sur les efforts fournis par les Gones face à une formation parisienne difficile à contenir : «on a bataillé et énormément couru. On a été vaillants, on a bien défendu, on a fait de belles choses. On a été plus en retard et on a manqué de lucidité. On était préparés à ne pas avoir beaucoup de ballon. C’est une équipe qui presse très haut. Soit tu joues le tout pour le tout, soit tu la gardes. On a essayé de marquer, on a été moins efficaces que la saison dernière et eux, un peu plus.» Malgré sa fierté, Niakhaté estime que Lyon avait les moyens de poser davantage de problèmes au club de la capitale.

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Le Sénégalais a également regretté le manque de réalisme de son équipe, qui n’a pas su exploiter les failles parisiennes malgré une approche ambitieuse à la différence de l’année dernière (victoire 1-2 des Gones) : «on est venus très ambitieux, ils ont beaucoup de force mais quelques failles. Il faut tirer beaucoup de choses, il y a de la déception dans le vestiaire car on voulait faire quelque chose. Mais on peut être satisfait. C’est une équipe très agressive. Ils sont en un-contre-un à chaque fois, il fallait venir proches pour combiner. On savait qu’il y aurait du déchet, il fallait jouer sur notre côté mais on n’a pas su marquer. On a été braves, on avait la capacité d’en faire plus.»