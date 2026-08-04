C’est la guerre entre le FC Barcelone et Ferran Torres !

Le FC Barcelone n’a pas du tout apprécié la sortie médiatique de Ferran Torres lors de la tournée estivale aux États-Unis. En affirmant qu’il ne prolongerait son contrat que s’il se sentait réellement valorisé, l’international espagnol a agacé les dirigeants blaugranas, qui estiment que ce n’était ni le bon moment, ni le bon moyen de faire passer un tel message, affirme Sport. En interne, le Barça assure n’avoir reçu aucune approche du PSG et a déjà informé l’entourage du joueur que les discussions pour une prolongation débuteront en septembre.

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Le club catalan ne compte pas modifier sa feuille de route malgré cette prise de parole. La proposition de prolongation sera jugée raisonnable, sans revalorisation salariale, et les dirigeants refusent de céder à ce qu’ils considèrent comme une forme de pression. Plus encore, ils estiment désormais que si une offre satisfaisante arrive, Ferran Torres pourra quitter le club. En revanche, le Barça souhaite désormais que toutes les discussions passent par les canaux habituels, après avoir été surpris de voir le joueur évoquer publiquement un intérêt du PSG.

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Le FC Barcelone est furieux

De son côté, Ferran Torres souhaiterait avant tout connaître la proposition sportive et financière du Barça avant de prendre une décision définitive. «Ils doivent me montrer qu’ils me veulent, venir négocier et au final tout est une question de discussion. J’ai un contrat avec Barcelone. C’est vrai qu’au foot, on ne sait jamais ce qui peut arriver», avait-il notamment déclaré. Désireux de rejoindre le PSG, le champion du monde reste ouvert à l’idée de poursuivre l’aventure en Catalogne, mais uniquement si le projet présenté répond à ses attentes.

Les premières négociations devraient débuter rapidement, même si l’offre officielle du club n’est attendue qu’à partir du mois de septembre. En interne, le Barça ne considère plus Ferran Torres comme un élément stratégique pour l’avenir et préfère envisager un transfert plutôt que de courir le risque de le voir partir libre en 2027, après avoir investi 55 millions d’euros pour le recruter à Manchester City. De son côté, l’attaquant estime ne pas avoir été suffisamment considéré la saison passée par Hansi Flick, malgré des performances qu’il juge supérieures à celles de Robert Lewandowski. Une situation favorable pour le Paris Saint-Germain, qui le suit toujours de très près.