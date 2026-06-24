CdM 2026 : nouveau couac en interne pour le Sénégal

Décidément, la Coupe du Monde 2026 n’est pas un long fleuve tranquille pour le Sénégal. Alors que les Lions de la Teranga préparent un match décisif face à l’Irak après deux défaites, un nouveau problème extra-sportif vient perturber l’organisation de la délégation. Selon les informations de Dsports, la majorité des membres du Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF) ne devraient finalement pas pouvoir effectuer le déplacement à Toronto. Malgré des démarches entreprises depuis plusieurs semaines à Dakar puis des tentatives pour récupérer les visas depuis les États-Unis, une grande partie des demandes n’a toujours pas été validée.

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Et les difficultés ne s’arrêtent pas là. Toujours selon Dsports, le photographe officiel de l’équipe nationale ainsi que le community manager de la sélection ont eux aussi été contraints de rester aux États-Unis faute de visa. Les deux hommes ont appris mercredi qu’ils ne pourraient pas rejoindre le Canada avec le reste de la délégation. Une situation qui crée un véritable casse-tête logistique à la veille d’une rencontre capitale pour la qualification, obligeant une grande partie des dirigeants et accompagnateurs à suivre le match à distance.