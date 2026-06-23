CdM 2026 : la tête rageuse de Benbouali qui relance l’Algérie !

Ce mardi matin, l’Algérie et la Jordanie croisent le fer lors de cette Coupe du Monde 2026. Les Jordaniens ont ouvert le score en première période, contre le cours du jeu grâce à un tir inspiré Nizar Al-Rashdan.

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💥 Nadhir Benbouali redonne de l'espoir à l'Algérie d'une tête millimétrée !https://t.co/SljA5dATmZ — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 23, 2026

Au retour des vestiaires, les Fennecs ont poussé pour égaliser. Et cela a fini par payer. Riyad Mahrez a botté un corner et l’a déposé sur la tête de Nadhir Benbouali, qui a trouvé le chemin des filets (1-1, 69e).