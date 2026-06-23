Coupe du Monde
CdM 2026 : la tête rageuse de Benbouali qui relance l’Algérie !
1 min.
@Maxppp
Ce mardi matin, l’Algérie et la Jordanie croisent le fer lors de cette Coupe du Monde 2026. Les Jordaniens ont ouvert le score en première période, contre le cours du jeu grâce à un tir inspiré Nizar Al-Rashdan.
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[⚽️ VIDÉO BUT] 🏆 #JORALG— beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 23, 2026
💥 Nadhir Benbouali redonne de l'espoir à l'Algérie d'une tête millimétrée !https://t.co/SljA5dATmZ
Au retour des vestiaires, les Fennecs ont poussé pour égaliser. Et cela a fini par payer. Riyad Mahrez a botté un corner et l’a déposé sur la tête de Nadhir Benbouali, qui a trouvé le chemin des filets (1-1, 69e).
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