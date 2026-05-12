Les gagnants de la 2e édition de la cérémonie Golden Kid sont tombés

La deuxième édition de la cérémonie Golden Kid a largement mis à l’honneur le réservoir de talents du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale réalise une véritable razzia avec trois distinctions majeures : Aymen Assab et David Boly s’imposent respectivement comme les lauréats U19 et U19 Avenir, tandis que Tanté Diakité est sacrée chez les professionnelles féminines. Ces récompenses soulignent la domination du centre de formation parisien, capable de briller sur toutes les catégories de jeunes et de confirmer son statut de référence nationale.

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Au-delà de la capitale, le palmarès illustre la richesse de la formation française à travers tout l’Hexagone et même à l’étranger. De la victoire d’Aly Traoré (Amiens) chez les U17 à celle de Tylel Tati (Nantes) en catégorie Pro, les Golden Kids célèbrent des profils variés, incluant également Yanis Kharbouch (Troyes) et le superbe but d’Ajdin Muminovic (OL). L’ouverture vers l’international avec le prix d’Oumar Camara (Vitoria Guimaraes) rappelle que les talents français rayonnent bien au-delà de nos frontières.