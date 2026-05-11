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Ligue 1

Monaco : Paul Pogba se fait détruire

Par Allan Brevi
1 min.
Paul Pogba avec Monaco @Maxppp

La soirée a viré au cauchemar pour l’AS Monaco dimanche, battue à domicile par Lille (0-1) dans un match capital pour la course à l’Europe. Désormais septièmes de Ligue 1 avant la dernière journée, les Monégasques n’ont plus leur destin entre leurs mains et voient sérieusement les places européennes s’éloigner après une prestation très décevante au stade Louis-II. Un nouveau revers qui a accentué la colère grandissante des supporters envers une équipe jugée trop irrégulière cette saison.

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Florian Rossi 🇲🇨
Les images de Pogba qui délire et se pavane dans les couloirs du Louis-II 15 min après cette défaite confirme une chose : ce mec est venu avec le seul but de ne penser qu'à sa petite gueule et faire son jubilé. Il n'en a rien a foutre. Ça dégage vite de mon club. Saison de merde.
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Mais après le coup de sifflet final, c’est surtout Paul Pogba qui s’est retrouvé au centre d’une polémique. Des images montrant le milieu français détendu et souriant dans les couloirs de Louis-II quelques minutes seulement après la défaite ont provoqué une vague de critiques sur les réseaux sociaux. Une partie des supporters monégasques a vivement dénoncé son attitude, estimant qu’elle ne reflétait ni la gravité de la situation sportive du club, ni l’implication attendue d’un joueur de son statut. Déjà frustrés par la saison compliquée de l’ASM, plusieurs fans n’ont pas hésité à remettre en question l’investissement de l’ancien joueur de la Juventus depuis son arrivée en Principauté.

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