Premier League : Manchester City bute sur la défense de Sunderland, Tottenham hué à Brentford

Pour ouvrir ce multiplex de la 19e journée de Premier League, le focus se portait d’abord sur la rencontre entre Brentford et Tottenham, avec une première période hachée et marquée par l’intensité imposée par les locaux. Dès l’entame, les Spurs avaient eu toutes les peines du monde à suivre le rythme de Brentford, qui pressait haut et poussait Vicario à la faute dans sa relance (9e). Tottenham tentait timidement de répondre par quelques séquences de pressing, notamment lorsque Bentancur récupérait un ballon intéressant et lançait Richarlison, dont le centre en retrait ne trouvait personne (11e). Derrière, la fébrilité défensive londonienne apparaissait lorsque Spence tardait à jouer un ballon simple, permettant à Lewis-Potter de venir le harceler dangereusement (14e). Malgré tout, Tottenham se montrait capable d’éclairs techniques, à l’image du superbe contrôle d’Odobert suivi d’une percussion dans la surface, finalement annihilée par un retour décisif d’Ajer (17e). Les minutes défilaient sans véritable domination, même si Brentford se montrait plus entreprenant, profitant des touches longues de Kayode et de l’activité incessante de Lewis-Potter (19e, 28e). Les Spurs, eux, peinaient à enchaîner, malgré une séquence confuse dans la surface adverse où Richarlison et Gray s’étaient procuré la situation la plus chaude de la première période, brillamment repoussée par la défense des Bees (32e). À la pause, le score restait nul et vierge, sous les sifflets de supporters visiteurs frustrés par le manque d’allant offensif de leur équipe.

Au retour des vestiaires, Tottenham était revenu avec de meilleures intentions, cherchant à jouer plus haut et à installer davantage de pression dans le camp de Brentford. Richarlison se montrait très actif, obtenant plusieurs coups francs intéressants et servant de point d’appui pour ses partenaires (49e). Sur l’un d’eux, Romero voyait sa frappe contrée avant que Kudus ne manque le cadre dans la continuité (50e). Cette période plus dynamique des Spurs se confirmait avec Kudus, plus tranchant, qui résistait au duel avant de buter sur Vicario, même si l’action était signalée hors-jeu (53e). Brentford n’était toutefois pas en reste et frôlait l’ouverture du score lorsque Lewis-Potter reprenait maladroitement un centre en retrait après un mouvement collectif bien construit (54e). La tension montait ensuite d’un cran, notamment après un duel litigieux entre Romero et Thiago qui faisait gronder le stade (56e). Tottenham croyait tenir un penalty lorsque Gray chutait dans la surface, mais la VAR confirmait la décision initiale de l’arbitre (57e). Dans un match de plus en plus physique, Palhinha écopait d’un avertissement pour une faute aux abords de la surface (60e), avant que Vicario ne se distingue sur une tête puissante de Janelt, bien servi par Henderson (63e). Malgré ce sursaut et une seconde période plus animée, les Spurs ne parvenaient pas à faire la différence et restaient accrochés par des Bees solides et disciplinés (0-0).

Les Cityzens ont souffert

Dans le même temps, au Stadium of Light, Manchester City affrontait Sunderland avec l’étiquette de favori, mais se heurtait à une équipe locale bien organisée. Dès le coup d’envoi, donné par les Skyblues, les hommes de Pep Guardiola confisquaient le ballon et cherchaient à installer leur jeu de possession. Très tôt, City pensait ouvrir le score sur corner lorsque Bernardo Silva reprenait de près après une déviation de Haaland, mais le Portugais était signalé en position de hors-jeu (6e). Cette alerte n’empêchait pas Sunderland de se montrer courageux et dangereux en transition, mettant régulièrement la défense mancunienne sous pression. Malgré une domination territoriale évidente de City, le rythme restait maîtrisé par les Black Cats, qui défendaient bas et cherchaient à exploiter la moindre ouverture. Les débats s’équilibraient au fil des minutes, et si les Citizens faisaient circuler le ballon avec patience, ils peinaient à se créer de véritables occasions franches avant la pause. À la mi-temps, les deux équipes rentraient aux vestiaires sur un score nul, Sunderland ayant démontré qu’il était capable de résister à l’armada offensive mancunienne (45e+6).

La seconde période confirmait ce scénario tendu, avec un Sunderland toujours aussi discipliné et un Manchester City obligé d’accélérer pour faire la différence. Les locaux se procuraient même une énorme occasion lorsque Enzo Le Fée lançait parfaitement Mayenda en profondeur, mais Donnarumma se détendait magnifiquement pour repousser la frappe du droit de l’attaquant (54e). Ce coup de chaud réveillait City, qui poussait davantage et se montrait plus tranchant dans les trente derniers mètres. Sur un long ballon de Matheus Nunes, Gvardiol surgissait dans la surface et plaçait une tête puissante, détournée d’une superbe parade par Roefs au-dessus de sa transversale (65e). Grâce à un nouveau centre de Nunes, le défenseur croate a eu une deuxième tentative pour faire trembler les filets sans succès (74e). Malgré cette pression croissante, Sunderland tenait bon, multipliant les efforts défensifs et profitant de la moindre approximation adverse pour respirer. Le score n’évoluait pas jusqu’au coup de sifflet final, laissant Manchester City frustré (0-0) mais toujours bien placé dans la course aux premières places, tandis que ce point précieux permettait à Sunderland de grappiller du terrain et de consolider sa position au classement dans une lutte toujours aussi serrée en Premier League.