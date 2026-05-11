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Une série sur Hatem Ben Arfa va sortir

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Ben Arfa à Bordeaux @Maxppp

Après quinze ans de captation, le réalisateur Bruno Sevaistre a confirmé dans le podcast Aliotalk que le docu-série consacré à Hatem Ben Arfa est enfin prêt. Ce projet au long cours, qui suit l’ancien prodige du football français entre 2010 et 2024, devrait prendre la forme de huit épisodes de 40 minutes. Alors que le réalisateur et le joueur avaient initialement émis des doutes sur le rendu final, un travail acharné de montage et de réécriture semble avoir porté ses fruits : Sevaistre se dit désormais pleinement satisfait du résultat, au point d’envisager la sortie du premier épisode dès cette année.

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Bien que le contenu soit bouclé, le mystère demeure quant au diffuseur officiel de ce documentaire très attendu. Le réalisateur a confié avoir une piste sérieuse sans pour autant dévoiler le nom de la plateforme de streaming ou de la chaîne qui accueillera la série. Ce documentaire promet une immersion inédite dans la carrière tumultueuse de l’ex-international aux 15 sélections, marquant les retrouvailles entre Ben Arfa et celui qui l’avait déjà filmé lors de ses débuts mémorables à Clairefontaine.

Pub. le - MAJ le
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