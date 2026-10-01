Argentine : Cristian Romero rend un vibrant hommage à Lionel Messi

Dans la nuit de mercredi à jeudi, l’Argentine a dominé largement la Bolivie (4-0) lors d’un match amical. Une rencontre disputée sans Lionel Messi puisque ce dernier disputera son dernier match avec l’Albiceleste dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 octobre à 1 heure du matin contre le Bénin. Capitaine de la rencontre contre les Boliviens, Cristian Romero a rendu un vibrant hommage à son futur ancien coéquipier.

La suite après cette publicité

«Nous regretterons le véritable capitaine de l’Argentine pour le reste de nos vies. Nous n’aurons jamais un autre joueur comme Leo. Il est le plus grand joueur de l’histoire. Je n’ai jamais imaginé que je deviendrais capitaine de l’équipe nationale. C’est une énorme responsabilité, mais je me sens prêt. Leo a été un exemple pour nous tous, parce qu’il nous a toujours appris à nous relever», a-t-il déclaré.