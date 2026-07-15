Le Gabon nomme Sébastien Migné comme nouveau sélectionneur

Le banc d’Haïti va déjà changer de visage. Au lendemain de la Coupe du monde 2026, la Fédération haïtienne a officialisé le départ de Sébastien Migné, après avoir trouvé un accord à l’amiable avec son ancien employeur. Une séparation rapide qui s’explique par la volonté du technicien français de relever un nouveau défi sur le continent africain. La fédération précise avoir retardé l’annonce afin de respecter les clauses contractuelles liant Migné à son futur employeur.

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Dans la foulée, le technicien de 54 ans a obtenu sa lettre de libération et finalisé les derniers détails de son engagement avec la Fédération gabonaise de football, où il devient le nouveau sélectionneur des Panthères. La FEGAFOOT a annoncé qu’il sera présenté officiellement lors d’une conférence de presse aux côtés de son président, Pierre Alain Mounguengui. Sébastien Migné, qui sort d’un Mondial disputé avec Haïti, retrouve ainsi un continent qu’il connaît parfaitement après des expériences en RDC, au Congo, au Togo ou encore le Cameroun et la Guinée équatoriale.