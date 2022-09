Robert Lewandowski a négocié le jackpot au Barça, la botte secrète de Manchester City pour mettre fin à sa malédiction

La suite après cette publicité

Un salaire variable pour Robert Lewandowski

Robert Lewandowski sera un élément clé dans le renouveau du Barça. Le Polonais fait d'ailleurs la couverture du journal AS qui dévoile les détails de son contrat chez les Blaugranas. L'attaquant de 34 ans a signé jusqu'en 2026 avec un salaire variable. Il touchera 10 M€ la première saison, 13 M€ dès la saison prochaine, 16 M€ lors de sa troisième saison et enfin 13M€ lors de la dernière année de son contrat. À noter que le FC Barcelone a inséré une clause qui lui permet de rompre son contrat au cours de la saison 2024-25 s'il joue moins de 55% des matchs. Il dispose également de diverses primes en ce qui concerne les titres allant de 300 000 à un million d'euros.

Manchester City mise tout sur Haaland

Manchester City démarre sa campagne de Ligue des Champions ce soir face au Séville FC. Et un homme est particulièrement attendu, c'est Erling Haaland, auteur d'un incroyable début de saison en Premier League. Son adaptation a été express et en Angleterre et on compte beaucoup sur le Norvégien pour mettre fin à la malédiction dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. «Donne leur Haal», peut-on lire en Une du Daily Star. Évidemment, si le cyborg norvégien apparaît comme la botte secrète des Cityzens, il va avoir besoin de l'aide de ses coéquipiers pour conquérir le Graal, comme le souligne le Manchester Evening News. Les débuts de l'attaquant de 22 ans sont donc très attendus.

La presse italienne redoute la MNM

Retour de la Ligue des Champions ce soir avec déjà un choc au programme : l'affiche du groupe H entre le PSG et la Juventus. Cette opposition fait évidemment la Une en Italie. Pour La Gazzetta dello Sport, c'est «la Juve comme les Martiens». Les trois de devant que sont Messi, Mbappé et Neymar sont terriblement redoutés par la presse italienne qui estime que les Bianconeri sont loin d'être favoris face à l'ogre parisien. Même son de cloche en Une de Tuttosport : «la Juve contre tout». Le quotidien transalpin précise qu'il aura des absents notables du côté de la Vieille Dame à commencer par Angel Di Maria qui n'a pas pu se remettre de sa blessure à temps et manquera donc les retrouvailles avec son ancien club. En revanche, Leandro Paredes sera quant à lui bien présent ce soir au Parc des Princes. Le coup d'envoi sera donné à 21h.