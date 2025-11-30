Serie A
Serie A : Lecce bat le Torino avec un but d’un ancien de Ligue 1
1 min.
@Maxppp
Lecce retrouve haleine. Vainqueurs d’un seul de leurs six derniers matchs, les joueurs d’Eusebio Di Francesco ont renoué avec le succès ce dimanche en triomphant du Torino (2-1). Les Leccesi avaient été lancés par l’ancien joueur d’Angers, Lassana Coulibaly, buteur de la tête sur un corner de Medon Berisha (20e, 1-0).
La suite après cette publicité
Classement live Serie A
|#
|Équipe
|Pts
|J
|DIF
|G
|N
|D
|BP
|BC
|1
|Milan
|28
|13
|+10
|8
|4
|1
|19
|9
|2
|Rome
|27
|12
|+9
|9
|0
|3
|15
|6
|3
|Inter Milan
|27
|13
|+14
|9
|0
|4
|27
|13
|4
|Naples
|25
|12
|+8
|8
|1
|3
|19
|11
|5
|Bologne
|24
|12
|+13
|7
|3
|2
|21
|8
|6
|Côme
|24
|13
|+12
|6
|6
|1
|19
|7
|7
|Juventus
|23
|13
|+5
|6
|5
|2
|17
|12
|8
|Lazio
|18
|13
|+5
|5
|3
|5
|15
|10
|9
|Udinese
|18
|13
|-6
|5
|3
|5
|14
|20
|10
|Sassuolo
|17
|13
|0
|5
|2
|6
|16
|16
|11
|Cremonese
|14
|12
|-3
|3
|5
|4
|13
|16
|12
|Torino
|14
|13
|-11
|3
|5
|5
|12
|23
|13
|Atalanta
|13
|12
|0
|2
|7
|3
|14
|14
|14
|Lecce
|13
|13
|-7
|3
|4
|6
|10
|17
|15
|Cagliari
|11
|13
|-6
|2
|5
|6
|13
|19
|16
|Genoa
|11
|13
|-7
|2
|5
|6
|13
|20
|17
|Parme
|11
|13
|-8
|2
|5
|6
|9
|17
|18
|Pise
|10
|13
|-7
|1
|7
|5
|10
|17
|19
|Fiorentina
|6
|12
|-9
|0
|6
|6
|10
|19
|20
|Hellas
|6
|13
|-12
|0
|6
|7
|8
|20
À peine deux minutes plus tard, Lameck Banda faisait le break à la suite d’un énorme travail de Berisha, encore une fois (22e, 2-0). Che Adams a réduit l’écart après la pause (57e, 2-1). Au classement, Lecce fait un bond à la 14e place. Le Torino est 12e.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer