Serie A : Lecce bat le Torino avec un but d’un ancien de Ligue 1

Lecce retrouve haleine. Vainqueurs d’un seul de leurs six derniers matchs, les joueurs d’Eusebio Di Francesco ont renoué avec le succès ce dimanche en triomphant du Torino (2-1). Les Leccesi avaient été lancés par l’ancien joueur d’Angers, Lassana Coulibaly, buteur de la tête sur un corner de Medon Berisha (20e, 1-0).

Classement live Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Milan 28 13 +10 8 4 1 19 9 2 Rome 27 12 +9 9 0 3 15 6 3 Inter Milan 27 13 +14 9 0 4 27 13 4 Naples 25 12 +8 8 1 3 19 11 5 Bologne 24 12 +13 7 3 2 21 8 6 Côme 24 13 +12 6 6 1 19 7 7 Juventus 23 13 +5 6 5 2 17 12 8 Lazio 18 13 +5 5 3 5 15 10 9 Udinese 18 13 -6 5 3 5 14 20 10 Sassuolo 17 13 0 5 2 6 16 16 11 Cremonese 14 12 -3 3 5 4 13 16 12 Torino 14 13 -11 3 5 5 12 23 13 Atalanta 13 12 0 2 7 3 14 14 14 Lecce 13 13 -7 3 4 6 10 17 15 Cagliari 11 13 -6 2 5 6 13 19 16 Genoa 11 13 -7 2 5 6 13 20 17 Parme 11 13 -8 2 5 6 9 17 18 Pise 10 13 -7 1 7 5 10 17 19 Fiorentina 6 12 -9 0 6 6 10 19 20 Hellas 6 13 -12 0 6 7 8 20 Voir le classement complet

À peine deux minutes plus tard, Lameck Banda faisait le break à la suite d’un énorme travail de Berisha, encore une fois (22e, 2-0). Che Adams a réduit l’écart après la pause (57e, 2-1). Au classement, Lecce fait un bond à la 14e place. Le Torino est 12e.