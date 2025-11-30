Menu Rechercher
Commenter
Serie A

Serie A : Lecce bat le Torino avec un but d’un ancien de Ligue 1

Par Jordan Pardon
1 min.
Francesco Camarda avec Lecce @Maxppp
Lecce 2-1 Torino

Lecce retrouve haleine. Vainqueurs d’un seul de leurs six derniers matchs, les joueurs d’Eusebio Di Francesco ont renoué avec le succès ce dimanche en triomphant du Torino (2-1). Les Leccesi avaient été lancés par l’ancien joueur d’Angers, Lassana Coulibaly, buteur de la tête sur un corner de Medon Berisha (20e, 1-0).

La suite après cette publicité

Classement live Serie A

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Milan Milan 28 13 +10 8 4 1 19 9
2 Logo Rome Rome 27 12 +9 9 0 3 15 6
3 Logo Inter Milan Inter Milan 27 13 +14 9 0 4 27 13
4 Logo Naples Naples 25 12 +8 8 1 3 19 11
5 Logo Bologne Bologne 24 12 +13 7 3 2 21 8
6 Logo Côme Côme 24 13 +12 6 6 1 19 7
7 Logo Juventus Juventus 23 13 +5 6 5 2 17 12
8 Logo Lazio Lazio 18 13 +5 5 3 5 15 10
9 Logo Udinese Udinese 18 13 -6 5 3 5 14 20
10 Logo Sassuolo Sassuolo 17 13 0 5 2 6 16 16
11 Logo Cremonese Cremonese 14 12 -3 3 5 4 13 16
12 Logo Torino Torino 14 13 -11 3 5 5 12 23
13 Logo Atalanta Atalanta 13 12 0 2 7 3 14 14
14 Logo Lecce Lecce 13 13 -7 3 4 6 10 17
15 Logo Cagliari Cagliari 11 13 -6 2 5 6 13 19
16 Logo Genoa Genoa 11 13 -7 2 5 6 13 20
17 Logo Parme Parme 11 13 -8 2 5 6 9 17
18 Logo Pise Pise 10 13 -7 1 7 5 10 17
19 Logo Fiorentina Fiorentina 6 12 -9 0 6 6 10 19
20 Logo Hellas Hellas 6 13 -12 0 6 7 8 20
Voir le classement complet

À peine deux minutes plus tard, Lameck Banda faisait le break à la suite d’un énorme travail de Berisha, encore une fois (22e, 2-0). Che Adams a réduit l’écart après la pause (57e, 2-1). Au classement, Lecce fait un bond à la 14e place. Le Torino est 12e.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Torino
Lecce
Lassana Coulibaly

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Torino Logo Torino
Lecce Logo Lecce
Lassana Coulibaly Lassana Coulibaly
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier