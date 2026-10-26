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Ligue 1

PSG : la réaction du héros Senny Mayulu après la victoire contre l’OL

Par Valentin Feuillette
1 min.
Senny Mayulu @Maxppp
PSG 2-0 Lyon
winamax
1 1.30 N 5.75 2 7.00 1er pari remboursé

Buteur face à l’Olympique Lyonnais, Senny Mayulu a savouré sa contribution à la victoire du Paris Saint-Germain (2-0), ce lundi soir au Parc des Princes, lors de la 8e journée de Ligue 1. Entré en jeu à la 65e minute, le milieu parisien a débloqué la rencontre sept minutes plus tard grâce à une frappe puissante. Une réalisation importante pour permettre aux hommes de Luis Enrique de faire la différence dans ce choc.

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« Ça fait plaisir. Je suis content d’avoir aidé l’équipe en marquant ce but. Le coach m’a fait confiance en me faisant entrer. On a bien fini le match, je trouve. Le plus important est la victoire. Peu importe qui marque. Quand tu joues au foot et que tu as une occasion de tirer, tu la prends et Dieu merci, c’est rentré », a réagi Mayulu après la rencontre. Mika Godts, passeur décisif sur son but, a ensuite scellé le succès parisien à la 84e minute.

Pub. le - MAJ le
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