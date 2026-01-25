Les ultras de l’AS Monaco exigent le départ immédiat de Thiago Scuro !

L’AS Monaco s’enfonce dans une crise profonde et multiforme qui dépasse largement le simple cadre des résultats sportifs. Malgré un sursaut ponctuel face à Galatasaray en Ligue des champions, le club princier donne l’image d’une équipe en perte totale de repères, incapable d’enrayer une dynamique catastrophique en Ligue 1 avec sept défaites lors des huit derniers matchs. Cette spirale négative s’inscrit dans un contexte déjà extrêmement dégradé : une infirmerie saturée de cadres et de joueurs clés (Hradecky, Mawissa, Salisu, Cabral, Minamino, Pogba, Camara, Diatta), un effectif déséquilibré et une confiance collective au plus bas. La lourde défaite au Santiago-Bernabéu (6-1) a agi comme un révélateur brutal de l’écart abyssal entre l’ASM et les standards européens qu’elle prétend encore incarner. Face à un Real Madrid pourtant fragilisé ces dernières semaines, Monaco a sombré dès les premières minutes, incapable de résister aux assauts madrilènes et punie à la moindre erreur défensive. Les statistiques de cette rencontre donnent la mesure du naufrage : six buts encaissés pour la première fois de son histoire en Coupe d’Europe, la plus lourde défaite continentale du club et une moyenne alarmante de 1,81 but encaissé par match cette saison, un niveau jamais atteint depuis près d’un demi-siècle. Cette débâcle historique symbolise une ASM dépassée dans l’intensité, friable mentalement et structurellement défaillante.

La pression s’intensifie également autour de Sébastien Pocognoli, dont le bilan inquiète sérieusement avec huit défaites après ses 18 premiers matchs, un ratio qui rappelle les pires heures récentes du club. Pourtant, malgré la claque reçue à Madrid, aucune réaction n’a suivi en championnat, comme en témoigne le triste nul (0-0) sur la pelouse du Havre, quatre jours plus tard, malgré le coup de pression infligée en interne. Incapables de battre une équipe normande pourtant à leur portée, les Monégasques ont une nouvelle fois affiché leurs limites offensives, leur fragilité mentale et leur incapacité chronique à faire basculer un match. Ce résultat confirme que Monaco ne sait plus gagner et glisse dangereusement vers le ventre mou du classement, désormais distancé de la course au podium. Dans ce contexte explosif, le discours combatif de Pocognoli peine à convaincre, tandis que la contestation populaire enfle contre une direction jugée déconnectée de la réalité du terrain. L’AS Monaco semble aujourd’hui au bord de la rupture, et sans décisions fortes et rapides, cette crise pourrait bien laisser des traces durables dans l’histoire du club.

Les Ultras ne veulent plus de Scuro

Mais au-delà du terrain, cette crise cristallise la colère des supporters et notamment des Ultras, qui pointent désormais clairement la responsabilité de la direction sportive et exigent le départ immédiat de Thiago Scuro. Le malaise est profond avec des choix stratégiques contestés, un mercato jugé incohérent, un manque de vision à long terme et sentiment d’un club qui a perdu son identité et son ambition : «l’heure n’est plus aux constats mais à l’action face au naufrage programmé de notre institution. Après l’humiliation subie devant l’Europe entière et une déchéance inacceptable en championnat, notre club ne se contente plus de chuter, il disparaît en silence. Nous dénonçons avec la plus grande fermeté le laisser-aller généralisé qui gangrène l’ASM, mais surtout l’absence criante d’un propriétaire devenu fantôme, laissant les clés de notre Club à des décideurs déconnectés de notre identité. Cette gestion par procuration, froide et sans âme, méprise notre ferveur et piétine nos ambitions les plus élémentaires», est-il écrit dans un communiqué des Ultras Monaco 1994.

Dans la suite de cette lettre ouverte, les supporters rappellent le dialogue rompu, voire le silence total de discussions entre les ultras et les dirigeants. «Nos alertes sont restées sans réponses, tant au niveau du président qui n’a jamais donné suite à nos demandes d’entretiens que des dirigeants. Notre colère a été traitée par le mépris, et nous refusons désormais d’être les spectateurs passifs de la dilution de notre ADN. Le crédit est épuisé : nous exigeons des comptes immédiats et le départ sans délai des responsables de ce marasme, en premier lieu de celui qui semble être le directeur général : Thiago Scuro. Le président Rybolovlev doit s’entourer de personnes compétentes pour redresser ce qu’il reste de l’institution AS Monaco», pouvons-nous lire dans la missive publiée conjointement par les quatre groupes de supporters. Pour conclure, les Ultras monégasques appellent à une mobilisation massive ce mercredi 28 janvier à 18h sur la digue de Fontvieille, pour se rendre ensemble au stade avant le match contre la Juventus. Leur message final au propriétaire est très clair : «l’AS Monaco appartient à ceux qui l’aiment, pas à ceux qui l’abandonnent».