Coupe du Monde 2026 : le classement final des meilleurs buteurs

Auteur d’un doublé face à l’Angleterre lors du match pour la 3e place de cette Coupe du Monde (4-6), Kylian Mbappé a repris les commandes du classement des meilleurs buteurs au meilleurs des moments. Le capitaine des Bleus a terminé son Mondial, samedi, avec 10 réalisations en huit rencontres. Derrière lui, Lionel Messi était à huit buts avant d’affronter l’Espagne en finale ce dimanche. Pour passer devant son ancien coéquipier du PSG, La Pulga devait inscrire un triplé face à la Roja.

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Une tâche que le joueur de l’Inter Miami n’a pas été en mesure d’accomplir au cours de ce 104e et ultime match de la Coupe du Monde qui s’est soldé par une défaite de l’Albiceleste sur la plus petite des marges en prolongations. Auteur tout de même d’une compétition tout simplement exceptionnelle, l’ancien joueur du FC Barcelone termine à la 2e place du classement des buteurs pour la seconde fois d’affilée, après 2022. Comme lors de la précédente édition, Kylian Mbappé repart avec le trophée de Soulier d’Or du tournoi. Buteur face à l’Équipe de France en toute fin de match, Jude Bellingham complète le podium avec 7 buts.