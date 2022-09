Equipe de France : Olivier Giroud vide son sac

La suite après cette publicité

La France affrontera l'Autriche ce jeudi puis le Danemark samedi pour le compte de la 5ème et de la 6ème journées de la Ligue des Nations. Les Bleus sont très mal en point dans cette compétition avec une triste 4ème place pour deux petits points pris en quatre rencontres. Le bilan est donc bien maigre pour les joueurs de Didier Deschamps (deux défaites et deux matches nuls). Néanmoins, l'entraineur de l'Equipe de France devrait faire des expérimentations au vu des nombreux blessés qui ont dû se retirer et des nouveaux arrivants et autres vétérans qui les ont remplacés. D’autant plus qu'il s'agit là des dernières rencontres internationales avant la Coupe du Monde au Qatar qui se profile.

Ces rencontres seront d'ailleurs l'occasion de voir le retour d'Olivier Giroud avec les Bleus après sa non sélection en juin pour les quatre premières rencontres de la compétition avec les échecs successifs que l'on connait. L'attaquant français espère d'ailleurs toujours convaincre son sélectionneur de le prendre dans ses valises pour le Mondial. Outre son début de saison très probant avec l'AC Milan, le joueur de 35 ans peut se targuer d'être un exemple souvent cité comme le moteur d'une ambiance saine et joyeuse dans le vestiaire mais aussi quand il est sur le banc en qualité de remplaçant. Son enthousiasme au moment de célébrer la réalisation de l'un de ses coéquipiers, même quand ce dernier est en concurrence directe avec lui, prouve l'altruisme qui anime toujours le joueur de 35 ans.

La mise au point d'Olivier Giroud

Depuis l'élimination des Bleus en 8es de finale de l'Euro 2021 face à la Suisse au tirs au but, Olivier Giroud n'a été sélectionné avec l'Equipe de France qu'à une seule reprise, lors des matchs amicaux de mars dernier. Avec beaucoup de recul sur sa situation, le Milanais s'est confié à nos confrères de RTL sur son apport au sein du groupe de l'Equipe de France. « Je suis un joueur d'équipe, explique l'attaquant de l'AC Milan, un "team player" comme on dit, qui joue pour l'équipe, qui est à fond derrière le groupe et aussi les attaquants quand il marque. Quand Karim Benzema marquait à l'Euro, j'étais le premier à le féliciter, à lui sauter dessus. Mon état d'esprit reste inchangé, ma motivation la même, ma détermination aussi. Ça, ça ne bougera pas. Après, c'est le coach qui décidera » a tout d'abord commenté l'ancien joueur de Montpellier mais aussi d'Arsenal et de Chelsea.

Malgré que Didier Deschamps lui « ait tout simplement expliqué qu'il y avait aujourd'hui une hiérarchie établie en équipe de France », l'international tricolore respecte la décision du sélectionneur des Bleus. « Bien sûr, je la respecte, donc je suis là toujours pour apporter un plus à l'équipe et faire ce que je sais faire de mieux pour revenir. Même en étant sur le banc, j'ai toujours tiré dans le sens de l'équipe. Je n'ai jamais mis le souk dans un vestiaire, donc ça aussi c'est une notion importante à prendre en compte. » Le Français a gardé une mentalité toujours aussi irréprochable même si son statut s'est effrité petit à petit depuis maintenant quelques années au sein du groupe France.