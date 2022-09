Chelsea : Roman Abramovitch a laissé une dette colossale

Il est l'heure de payer. Chelsea devrait recevoir une "énorme" facture d'impôts impayés laissés par le précédent propriétaire, Roman Abramovich. Poussé à vendre le club londonien, sous fond de conflit russo-ukrainien et après 20 ans à sa tête, l'ancien gouverneur du district autonome de Tchoukotka a cédé les Blues à un consortium dirigé par l'homme d'affaires américain Todd Boehly, pour une somme estimée à 4,25 milliards de livres sterling, en mai dernier.

Mais voilà que The Telegraph rapporte que Roman Abramovitch a laissé une sacrée ardoise en quittant le club qui évolue à Stamford Bridge. Il a été révélé que le dirigeant russe finançait le club via des sociétés mères, dont les obligations fiscales étaient devenues de plus en plus difficiles à suivre. Un exil fiscal révélé lors de la vente. D'importants passifs imprévus, d'une valeur initiale d'environ 2,5 milliards de livres sterling. Depuis, Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC), le département responsable de la collecte des taxes du Royaume-Uni, était en contact régulier avec le club et est sur le point de publier une facture finale pour résoudre le problème.