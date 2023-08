La nouvelle sortie de Jennifer Hermoso contre Luis Rubiales

La suite après cette publicité

Les joueuses de la sélection espagnole ne comptent pas en rester là. Alors que Luis Rubiales, le président de la fédération espagnole, a refusé de démissionner après avoir embrassé de force la joueuse Jennifer Hermoso, l’indignation est montée en Espagne. Après que la joueuse est assurée qu’il ne s’agissait pas d’un acte consenti, les joueurs de la Roja ont signé une lettre en expliquant qu’elles ne reviendront pas à l’appel de l’équipe nationale si les dirigeants actuels étaient toujours en place.

Mais sur ses réseaux sociaux, Jennifer Hermoso a tenu à communiquer. «Je ne veux pas interférer dans les multiples processus légaux en cours, mais je me suis sentie obligée de dénoncer les mots de Luis Rubiales en racontant l’incident. Ils sont catégoriquement faux et font partie de cette culture de la manipulation qu’il a lui-même générée. Je me suis sentie vulnérable et victime d’une agression, d’un acte impulsif, machiste, déplacé et sans aucun consentement de ma part», a notamment ajouté l’attaquante du CF Pachuca, en insistant sur le fait «de ne plus jouer en sélection tant que les dirigeants actuels continuent».