Barça : un départ vers la Premier League se précise pour cet hiver

Alejandro Balde pourrait déjà envisager un départ du FC Barcelone lors du prochain mercato hivernal. Selon Mundo Deportivo, le latéral gauche de 23 ans commence à accepter l’idée de quitter la Catalogne afin de retrouver du temps de jeu et de la confiance. Malgré plusieurs apparitions ces dernières semaines, comme face au PSG, au Real Madrid et à Alavés, l’Espagnol n’a toujours pas été titularisé. La hiérarchie actuelle semble lui être défavorable, puisque João Cancelo et le jeune Xavi Espart sont passés devant lui. Une situation renforcée par les déclarations de Hansi Flick, qui a récemment estimé que son défenseur ne disposait pas actuellement de « la confiance ni la conviction nécessaires dans son jeu ».

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D’après le quotidien catalan, Balde vit difficilement cette mise à l’écart et estime ne pas avoir reçu suffisamment de soutien ni d’explications de la part de son entraîneur. Un départ en janvier devient donc une possibilité concrète, d’autant que plusieurs clubs anglais avaient déjà pris des renseignements sur sa situation l’été dernier, parmi lesquels les deux formations de Manchester. Le Bayern Munich avait également manifesté un intérêt avant de recruter Nathaniel Brown cet été. Manchester United pourrait ainsi représenter une destination crédible pour le défenseur, qui serait attiré par la perspective de découvrir la Premier League. Toutefois, le Barça privilégierait une vente plutôt qu’un prêt, le club ayant besoin de liquidités pour renforcer sa défense durant l’hiver. Affaire à suivre…