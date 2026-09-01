Le FC Barcelone prépare un dernier coup surprise !

Après avoir renforcé son secteur offensif, notamment avec l’arrivée imminente de Gabriel Jesus à la pointe de l’attaque, le FC Barcelone veut désormais profiter des dernières heures du mercato pour apporter une dernière touche à son effectif. Deco a fait du recrutement d’un défenseur central gaucher sa priorité absolue et va tenter d’en boucler un avant ce mardi soir. La direction sportive blaugrana recherche un jeune joueur, doté d’un fort potentiel et dont l’arrivée resterait compatible avec les contraintes financières du club.

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Le Barça a d’ailleurs préparé le terrain ces dernières semaines. Le départ d’Álvaro Cortés, qui avait participé à la préparation estivale avec l’équipe première, a notamment libéré une place dans la hiérarchie défensive. Hansi Flick souhaite disposer d’un profil capable d’évoluer dans sa défense très haute, avec une qualité de relance suffisante pour participer à la construction du jeu depuis l’arrière. Et selon Sport, le directeur sportif Deco a désormais décidé de passer à l’offensive pour Ruud Nijstad.

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Une pépite de 18 ans espérée

Le défenseur central de 18 ans du FC Twente est particulièrement apprécié par la direction sportive barcelonaise, qui le suit depuis plusieurs mois. Le quotidien catalan précise qu’il ne s’agit pas d’un "panic buy" et que le joueur a déjà été validé en interne. Deco et João Amaral se seraient même déplacés à deux reprises aux Pays-Bas pour rencontrer son entourage et préparer le terrain. Du haut de ses 1,95 m, le Néerlandais séduit notamment par son jeu aérien, sa qualité de relance du pied gauche et sa capacité à casser des lignes.

Reste désormais à convaincre le FC Twente, qui ne souhaite pas perdre si facilement l’un de ses plus grands espoirs à quelques heures de la fermeture du marché. Sous contrat jusqu’en 2029, Nijstad a en revanche déjà affiché publiquement son attirance pour le Barça. «Jouer au FC Barcelone et former une paire de défenseurs centraux avec Cubarsí serait, bien sûr, l’objectif ultime», confiait-il en juillet dernier. Un atout de poids pour Deco, désormais lancé dans une véritable course contre-la-montre pour boucler ce dernier renfort.