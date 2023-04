Tottenham : Harry Kane envoie un message à Antonio Conte

La suite après cette publicité

Parti en très mauvais termes avec Tottenham, Antonio Conte a quitté le navire des Spurs après ses déclarations sans langue de bois juste avant la trêve internationale. Depuis, le club londonien n’a pas trouvé de remplaçant au coach italien et laisse pour l’instant Cristian Stellini comme intérimaire. Dans des propos rapportés par Evening Standard, Harry Kane a tenu malgré tout à saluer le travail de son ancien mentor.

« Je souhaite évidemment le meilleur à Antonio. (…) Je lui souhaite bonne chance dans sa prochaine aventure et en attendant, nous allons continuer à nous battre avec Cristian, Ryan [l’entraîneur adjoint par intérim] et le staff pour essayer d’atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. (…) Je ne vais pas m’étendre sur ce qu’a dit Conte. C’était un moment émouvant, car nous aurions dû gagner le match et nous avons tous été déçus d’encaisser deux buts comme nous l’avons fait. C’est un grand homme, ses émotions ressortent parfois, c’est ce qu’il est et il l’assume. »

