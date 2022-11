L2 : Le Havre solide leader, Bordeaux sauve sa place de dauphin, Sochaux monte sur le podium

Avant la trêve internationale liée à la prochaine édition de la Coupe du Monde au Qatar (20 novembre - 18 décembre), on disputait la totalité des rencontres de la 15ème journée de Ligue 2 ce samedi. Après la victoire de Rodez face à Saint-Etienne au stade Geoffroy Guichard (0-2), qui plonge les Verts un peu plus dans la crise, en guise d'entrée, les autres équipes du deuxième échelon français s'affrontaient à 19h pour le traditionnel multiplex. En haut de tableau, Le Havre se rendait au Roudourou pour faire face à Guingamp et conforter son avance en tête. Malgré l'enjeu, les visiteurs réussissaient à s'imposer sur la plus petite des marges en inscrivant le but synonyme de victoire en toute fin de rencontre (1-0, 87e) pour conforter leur avance en tête. Dans le même temps, leur dauphin, Bordeaux, sauvait le point du match nul à domicile face à Pau (1-1) grâce à une réalisation de Lenny Pirringuel (88e) qui répondait à Mons Bassouamina (23e).

Malgré leur contre-performance conjuguée à la victoire de Sochaux sur Bastia (1-0) après un but d'Ibrahim Sissoko sur pénalty (38e), les Girondins gardent leur deuxième place et les Sochaliens occupent la troisième et dernière place sur le podium. De son côté, Grenoble ne profite pas des mauvais résultats combinés du Havre et de Bordeaux. A domicile, les Grenoblois devaient se contenter d'un match nul face à Dijon (0-0). A Laval, les locaux s'imposaient face à Valenciennes (1-0) malgré leur infériorité numérique à la suite de l'exclusion de deux de ses défenseurs centraux, Bryan Gonçalves (17e) et Yohan Tavares (34e), en première période. La seule réalisation de la rencontre était à mettre au crédit de Marvin Baudry juste avant la pause (41e) alors que le joueur était rentré quelques minutes auparavant (37e). Dans les autres rencontres, Amiens s'inclinait à domicile face Quevilly-Rouen (2-0) tandis que Caen et Annecy se quittaient sur un score nul et vierge (0-0). Enfin, Metz a infligé une véritable claque au Paris FC (4-3) et Niort et Nîmes se sont quittés bons amis (1-1). Avec ces résultats, au classement, on retrouve Le Havre, Bordeaux et Sochaux sur le podium puis Grenoble en embuscade.

Les résultats complets du multiplex de 19 heures