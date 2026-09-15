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Ligue 1

La LFP dévoile cinq ballons spéciaux pour les gros matches de Ligue 1

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Le logo de la LFP @Maxppp

Pour marquer les esprits lors des grands matches de Ligue 1 sur la saison 2026-2027, la LFP s’associe à Decathlon et Kipsta pour introduire cinq ballons au design inédit. Réservés exclusivement aux joueurs sur le terrain et non commercialisés, ces modèles habillés de rose électrique et des blasons des équipes affrontées seront présents lors de dix rencontres, à commencer par le choc OM-PSG de ce dimanche.

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Outre Le Classique, ce dispositif événementiel équipera l’Olympico (OL-OM) ainsi que les derbys du Nord (LOSC-Lens), de la Côte d’Azur (Monaco-Nice) et de la capitale (PSG-Paris FC). Déployée pour la troisième année consécutive, cette identité visuelle spécifique vise à renforcer le spectacle et la mise en scène de ces affiches clés, tant au niveau des protocoles d’avant-match que des retransmissions télévisées.

Pub. le - MAJ le
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