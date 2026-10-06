Le très bel hommage de Ronaldinho à Lionel Messi

Cette nuit l’Argentine défie le Bénin pour un match amical. Si sportivement cette rencontre ne revêt pas d’un grand intérêt, émotionnellement, c’est un moment grandiose. Ce match célèbre le dernier match de l’Argentine avec Lionel Messi. L’attaquant argentin a notamment reçu un message d’hommage de Ronaldinho, son ancien coéquipier au FC Barcelone.

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«Depuis le premier jour de ta carrière, mon frère ! Tu nous as fait sourire et sentir fiers en réalisant notre rêve d’enfance, qui est de représenter tout le monde à travers ta sélection et ton pays…Je te comprends parfaitement, et je sais que tout ce qui concerne la famille nous pousse à reconsidérer certaines choses… Profite de la vie, mon frère, je te souhaite toute la réussite, aujourd’hui et pour toujours», a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux.