Mathieu Bodmer connaît tous les joueurs de L1, L2, L3 et N1

En vivant pendant presque quatre ans au Stade Océane, Mathieu Bodmer a eu le temps de voir des matchs, et pas seulement de l’équipe première du Havre. Aujourd’hui à Caen, où il a été nommé directeur sportif en juin, il révèle passer l’entièreté de son temps à observer les entraînements de toutes les équipes du club et à écumer les terrains de la région. Une expertise qui lui permet aujourd’hui de connaître l’intégralité des effectifs des clubs de L1, de L2, de L3 et même de N1 (anciennement National 2).

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« Jusqu’à quel niveau je connais les joueurs ? Ceux de L2 et de L3, je les connais tous. En National aussi, explique-t-il dans un entretien accordé à L’Équipe. Après, je connais les joueurs de N2 en Normandie, car notre réserve joue à ce niveau. Je connais aussi les catégories jeunes du quart nord-ouest de la France, j’ai passé tous mes week-ends à observer des U17 ou des U19. Mais un jeune qui joue à Bordeaux, par exemple, je vais moins le connaître. L’objectif est d’essayer de ne passer à côté de personne. On doit pouvoir identifier des joueurs que les autres clubs n’ont pas encore vus. Au Havre, on avait recruté Yanis Zouaoui, il évoluait à Martigues et il s’est imposé en L1. Les grands clubs achètent des certitudes, les petits achètent l’incertitude. Je pars du principe que tous les joueurs ont des qualités. Dans un club stable avec un staff compétent, si un joueur travaille, il va progresser. »