Benfica : direction Bournemouth pour Antonio Silva

C’est l’heure du grand départ pour Antonio Silva. Formé à Benfica, le défenseur central de 22 ans, toujours considéré comme l’un des grands espoirs du football mondial à son poste, quitte son club de toujours. D’après les médias portugais, il s’apprête à filer du côté de Bournemouth.

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Les deux clubs se sont entendus sur une indemnité de transfert de 25 M€, plus 5 M€ de bonus. L’international portugais (22 sélections) est attendu pour passer sa visite médicale. Il n’avait plus qu’un an de contrat avec les Aigles et rejoindra une équipe qui a servi de tremplin à pas mal de joueurs avant lui.