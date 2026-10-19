Ligue 1 : le nouvel appel d’offre de la LFP

La LFP doit lancer un nouvel appel d’offres pour les droits TV de la Ligue 1, avec une consultation qui pourrait être envoyée aux diffuseurs le 3 novembre. Initialement prévue pour la période 2029-2034, la procédure a été avancée afin de permettre aux candidats de récupérer les droits dès la saison 2027-2028, jusqu’en 2031-2032. Les prétendants pourront choisir entre la diffusion exclusive du Championnat ou la distribution exclusive de Ligue 1+, alors que la loi du 3 août 2026 autorise désormais la vente des droits en un seul lot.

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Cette accélération répond notamment aux inquiétudes des clubs, insatisfaits des revenus générés par Ligue 1+ et préoccupés par leur situation financière à court terme. Le fonds de réserve d’environ 60 millions d’euros, obtenu grâce à l’investissement de CVC, qui détient 13 % des recettes commerciales du football français en échange de son apport de 1,5 milliard d’euros, arrive en effet à son terme. Sans nouvelle source de revenus, les ressources des clubs pourraient donc encore diminuer, alors que la LFP espère convaincre des diffuseurs malgré les échecs successifs des précédents appels d’offres.