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Michel Platini fracasse Gianni Infantino et réclame son départ

Par Allan Brevi
2 min.
Michel Platini avant un passage devant l'avocat général en Suisse @Maxppp

Invité ce dimanche soir sur le plateau du Canal Football Club, Michel Platini a de nouveau chargé Gianni Infantino, avec qui il avait pourtant travaillé à l’UEFA lorsque le Français en était le président et l’Italo-Suisse le secrétaire général. Une relation aujourd’hui totalement rompue, alors que Platini a récemment porté plainte contre le président de la FIFA pour « trafic d’influence », « association de malfaiteurs, en vue de commettre une dénonciation calomnieuse » et « dénonciation calomnieuse ». L’ancien patron de l’UEFA n’a d’ailleurs jamais caché ses réserves envers son ancien bras droit : « il était un peu comme ça, mais il avait un patron au-dessus de lui. (…) J’ai toujours su qu’il aimait beaucoup l’argent et le pouvoir ».

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Face aux récentes tensions autour de la FIFA et de son président, Platini a surtout livré une charge plus globale contre la gouvernance actuelle du football, estimant que les véritables figures dirigeantes ne sont pas celles qui occupent les bureaux des instances. « Je pense que le football est une belle fête, c’est quelque chose d’important. Le football, ce sont les matches… Ça, c’est de la politique. C’est un microcosme de personnes qui se prennent pour les patrons du football. Alors que les patrons du football, ce sont les Mbappé, les Zidane, les Maradona… Eux, ce sont des bureaucrates qui arrivent à un certain endroit, qui ont la gloire, l’argent et qui pètent un boulon. Il faudrait des joueurs », a-t-il lâché. Et concernant Infantino, son constat est sans détour : « il a failli, car il est le garant des règles du jeu. Il ne les a pas respectées, il doit partir ».

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