Espagne : Fabian Ruiz battu pour la première fois de sa carrière en sélection

La statistique était à peine incroyable, et pourtant… Après 53 sélections avec l’Espagne, Fabian Ruiz n’avait jamais perdu le moindre match. La folle série s’est finalement stoppée ce soir pour le milieu de terrain du Paris Saint-Germain puisque la Roja a été battue 3-2 par l’Angleterre en Ligue des Nations.

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Il s’agit donc là de la première défaite de Fabian Ruiz sous le maillot espagnol depuis ses débuts en 2019. Sur le plan collectif, l’Espagne n’avait plus perdu depuis 2023, soit depuis 43 matchs.