Un club veut gâcher les plans du PSG avec Ferran Torres

Alors qu’il profite d’un repos bien mérité après avoir offert le titre mondial à son pays face à l’Argentine, Ferran Torres continue de faire la une chez nos voisins ibériques. Son avenir passionne les foules, et tout le monde se pose la même question : restera-t-il au FC Barcelone, ou rejoindra-t-il Luis Enrique au Paris Saint-Germain ? Bien qu’il se sente bien au FCB et qu’il a un temps envisagé de rester, Ferran Torres est, en effet, ouvert à un départ.

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Blessé par les doutes du club à son sujet, mais aussi par le fait qu’il n’a jamais vraiment été considéré comme une option en tant que titulaire en attaque, l’Espagnol de 26 ans pourrait donc rapidement s’offrir un nouveau challenge ambitieux. Un projet que le PSG semble plus que jamais décidé à lui proposer. Dans les petits papiers de Luis Enrique, Torres dispose du profil parfait pour le collectif de l’Asturien.

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L’Atlético de Madrid n’a pas dit son dernier mot

Longtemps considéré comme un ailier, le joueur du FC Barcelone - qui demande 50 millions d’euros au club de la capitale - est, en effet, devenu au fil des saisons un attaquant moderne, capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque. Annoncé comme le remplaçant idoine de Gonçalo Ramos, l’ancien Valencien - qui présente malgré tout quelques limites face à des blocs très bas avec un manque de puissance et moins d’aptitudes dans le jeu dos au but - semble finalement incarner le chaînon manquant d’une attaque francilienne déjà performante.

Pour autant, cette opération est encore loin d’être bouclée. La raison ? La présence d’un troisième acteur dans ce feuilleton. Et pour cause, l’Atlético de Madrid est bel et bien sur le coup, comme le confirme encore Mundo Deportivo. Les Colchoneros ont en plus deux arguments solides : les négociations avec le Barça pour Julian Alvarez dans lesquelles le nom de Torres pourrait se glisser, et l’amitié du joueur barcelonais avec plusieurs colchoneros comme Marc Pubill et Marcos Llorente. Le PSG est prévenu.