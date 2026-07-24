Menu Rechercher
Commenter 53
Ligue 1

Un club veut gâcher les plans du PSG avec Ferran Torres

Ciblé par le Paris Saint-Germain lors de ce mercato estival, Ferran Torres n’a toujours pas rejoint la capitale française. Il faut dire que la concurrence est de taille dans ce dossier…

Par Max Franco Sanchez - Josué Cassé
2 min.
Ferran Torres sous les couleurs du Barça @Maxppp

Alors qu’il profite d’un repos bien mérité après avoir offert le titre mondial à son pays face à l’Argentine, Ferran Torres continue de faire la une chez nos voisins ibériques. Son avenir passionne les foules, et tout le monde se pose la même question : restera-t-il au FC Barcelone, ou rejoindra-t-il Luis Enrique au Paris Saint-Germain ? Bien qu’il se sente bien au FCB et qu’il a un temps envisagé de rester, Ferran Torres est, en effet, ouvert à un départ.

La suite après cette publicité

Blessé par les doutes du club à son sujet, mais aussi par le fait qu’il n’a jamais vraiment été considéré comme une option en tant que titulaire en attaque, l’Espagnol de 26 ans pourrait donc rapidement s’offrir un nouveau challenge ambitieux. Un projet que le PSG semble plus que jamais décidé à lui proposer. Dans les petits papiers de Luis Enrique, Torres dispose du profil parfait pour le collectif de l’Asturien.

La suite après cette publicité

L’Atlético de Madrid n’a pas dit son dernier mot

Longtemps considéré comme un ailier, le joueur du FC Barcelone - qui demande 50 millions d’euros au club de la capitale - est, en effet, devenu au fil des saisons un attaquant moderne, capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque. Annoncé comme le remplaçant idoine de Gonçalo Ramos, l’ancien Valencien - qui présente malgré tout quelques limites face à des blocs très bas avec un manque de puissance et moins d’aptitudes dans le jeu dos au but - semble finalement incarner le chaînon manquant d’une attaque francilienne déjà performante.

Pour autant, cette opération est encore loin d’être bouclée. La raison ? La présence d’un troisième acteur dans ce feuilleton. Et pour cause, l’Atlético de Madrid est bel et bien sur le coup, comme le confirme encore Mundo Deportivo. Les Colchoneros ont en plus deux arguments solides : les négociations avec le Barça pour Julian Alvarez dans lesquelles le nom de Torres pourrait se glisser, et l’amitié du joueur barcelonais avec plusieurs colchoneros comme Marc Pubill et Marcos Llorente. Le PSG est prévenu.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (53)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Liga
Barcelone
PSG
Atlético
Ferran Torres

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
PSG Logo Paris Saint-Germain
Atlético Logo Atlético Madrid
Ferran Torres Ferran Torres
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier